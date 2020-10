Microsoft Teams dépasse les 115 millions d’utilisateurs actifs quotidiens

Microsoft Teams continue de surfer sur la vague du télétravail et de l’apprentissage à distance lancée par la pandémie de coronavirus. Lors de l’appel aux résultats de Microsoft pour le premier trimestre 2021, le PDG Satya Nadella a déclaré que Microsoft Teams avait dépassé les 115 millions d’utilisateurs actifs par jour. C’est une augmentation de 53 % par rapport aux 75 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en avril dernier. Il y a 15 mois, Microsoft Teams ne comptait que 13 millions d’utilisateurs actifs par jour.

La croissance de Teams explique également l’une des raisons pour lesquelles les revenus et les bénéfices de Microsoft ont augmenté au cours du trimestre de septembre. La division « Productivity and Business Processes » de la société, qui comprend Teams, a augmenté de 11 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 12,3 milliards de dollars au cours du trimestre.

« Teams a maintenant plus de 115 millions d’utilisateurs actifs quotidiens », a déclaré Nadella. « Nous constatons une augmentation de l’utilisation et de l’intensité de la communication, de la collaboration et de la co-création de contenu au travail, dans la vie et dans l’apprentissage. Ce trimestre, les utilisateurs de Microsoft 365 ont généré plus de 30 milliards de minutes de collaboration en une seule journée ».

Teams a un avantage sur ses concurrents, car il est proposé dans le cadre des plans d’abonnement Microsoft 365 qui incluent la suite de productivité Office. Aujourd’hui, Teams est en concurrence avec Slack, Google Chat/Meet, et même Zoom. En effet, Microsoft est en guerre virtuelle avec Google et Zoom. Google Meet a enregistré 100 millions de participants à des réunions Meet en une seule journée, Teams a enregistré plus de 200 millions de participants à des réunions, et Zoom a enregistré 300 millions de participants à des réunions quotidiennes — contrairement aux utilisateurs actifs quotidiens, les « participants aux réunions » peuvent compter le même utilisateur plusieurs fois.

Daily users of Microsoft Teams: Oct 2020 : 115 million users Apr 2020 : 75 million users Mar 2020:44 million users Nov 2019:20 million users Jul 2019 : 13 million users Nov 2016: (launch) —Jon Erlichman (@JonErlichman) October 27, 2020

Depuis 2018, Microsoft Teams est l’application commerciale qui connaît la plus forte croissance, bien avant que les confinements imposés dans la quasi-totalité du pays ne commencent à faire grimper les chiffres du télétravail et de l’apprentissage à distance.

Une foule de nouvelles fonctionnalités déployées

Microsoft a agi rapidement pour tirer profit de la nouvelle norme de télétravail. En effet, Microsoft a constamment amélioré Teams tout au long de la pandémie. Un nouveau mode « Ensemble » a été conçu spécialement pour les réunions de l’ère pandémique, permettant aux participants de s’asseoir virtuellement les uns à côté des autres.

Microsoft a également ouvert les portes de Teams aux applications tierces, a mis le service à la disposition des consommateurs et a promis des fonctionnalités telles que des salles de réunion d’ici la fin de l’année.

Nadella a souligné la rapidité avec laquelle des fonctionnalités sont ajoutées à Teams. « Nous accélérons notre innovation, tant pour les travailleurs de première ligne que pour les travailleurs de la connaissance, avec plus de 100 nouvelles fonctionnalités ajoutées au cours des six derniers mois, notamment des salles de réunion, des récapitulatifs de réunions, des horaires de travail par équipe et des événements numériques à grande échelle, jusqu’à 20 000 participants, pour aider les gens à transcender à la fois le temps et la distance. La santé et le bien-être des employés sont une préoccupation majeure pour chaque PDG. Nous innovons avec de nouvelles expériences pour aider les gens à donner la priorité au bien-être dans le flux de travail ».

Une croissance qui va perdurer

Si Microsoft a ajouté de nombreuses fonctionnalités à Teams, la croissance du nombre d’utilisateurs en 2020 semble faire passer le développement à la vitesse supérieure. Étant donné que Teams est avant tout un outil commercial, il est clair qu’il y a encore beaucoup de place pour que l’application puisse se développer.

Nadella a également révélé aujourd’hui que LinkedIn compte désormais 722 millions d’utilisateurs. LinkedIn a connu une croissance progressive et a contribué aux revenus de Microsoft depuis que la société a acquis le réseau social pour 26 milliards de dollars en 2016.