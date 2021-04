La souris de jeu sans fil Orochi V2 de Razer a une impressionnante autonomie

Une bonne autonomie de la batterie est utile pour tout type de travail, mais elle est particulièrement appréciable pour les jeux, ce pour quoi l’Orochi V2 a été conçue. Cette souris ressemble à certains égards à la Razer Basilisk X Hyperspeed, une autre souris abordable avec deux modes sans fil. Comme dit précédemment, la Orochi V2 est dotée d’une molette de défilement texturée, de boutons principaux légèrement concaves pour que vos doigts restent stables dans le jeu, et deux boutons accessibles par le pouce. C’est une souris plus petite que la Basilisk X Hyperspeed, mais Razer l’a conçue pour s’adapter à plusieurs styles de prise en main. Elle est conçue de manière symétrique, mais n’est pas ambidextre.

La souris fonctionne avec une molette de défilement tactile « gaming-grade » et six boutons programmables indépendamment. Vous disposerez d’un « véritable capteur optique 5G de 18 000 DPI » sous le capot avec une précision de résolution de 99,4 %. La souris offre également une accélération allant jusqu’à 450 pouces par seconde (IPS)/40 G, grâce notamment à ses pieds en PTFE, qui lui permettent de glisser facilement sur un tapis de souris.

La Razer Orochi V2 a une taille de 108 mm de long, 60 mm de large et 38 mm de haut, avec un poids inférieur à 60 g. Le design est symétrique, mais décrit comme un « design symétrique pour droitiers » . Ce dispositif fonctionne avec un stockage DPI et keymap embarqué, ainsi qu’un réglage de la sensibilité à la volée avec des pas par défaut à 400, 800, 1600, 3200 et 6400.