Apple lance iOS 14.5, et constitue une énorme mise à niveau de l’iPhone

Apple a commencé à déployer iOS 14.5 et iPadOS 14.5. Parmi les nouveautés, la dernière version logicielle facilite le déverrouillage lorsque vous portez un masque et une Apple Watch, de nouveaux contrôles de confidentialité et la prise en charge des AirTags d’Apple. iOS 14.5 comprend également une sélection plus large de voix Siri, ainsi que d’autres améliorations pour le système de commande vocale.

La dernière mise à jour logicielle comprend la nouvelle fonctionnalité App Tracking Transparency, qui permet aux utilisateurs de décider s’ils autorisent les applications à suivre leur activité « à travers les apps et sites Web d’autres entreprises » à des fins publicitaires.

Une fenêtre contextuelle apparaîtra désormais chaque fois que des applications seront conçues pour partager votre activité de cette manière. Facebook a vivement critiqué Apple au sujet de la transparence du suivi des applications, affirmant qu’elle présente « un faux compromis entre les publicités personnalisées et la vie privée ». La nouvelle option pourrait avoir un impact néfaste sur l’activité publicitaire de Facebook.

Apple a réalisé une vidéo pour expliquer la transparence du suivi des applications :

Peut-être plus important pour l’utilisation quotidienne de l’iPhone, iOS 14.5 comprend également une nouvelle astuce très utile : si vous possédez une Apple Watch, vous pouvez configurer votre iPhone pour qu’il se déverrouille automatiquement sans nécessiter une correspondance avec Face ID ou un code d’accès tant que la smartwatch d’Apple est à votre poignet. Ceci est conçu pour rendre l’accès à votre smartphone d’autant plus rapide alors que nous portons tous encore des masques aussi fréquemment au cours de la journée. L’installation de watchOS 7.4 est nécessaire pour que cette fonctionnalité fonctionne ; cette mise à jour est également disponible à partir d’aujourd’hui.

iOS 14.5 et iPadOS 14.5 comprennent une tonne de nouveaux emojis avec un accent sur l’inclusivité. La mise à jour ajoute la possibilité de regarder les séances d’entraînement Apple Fitness+ sur un téléviseur avec AirPlay 2 — uniquement outre-Atlantique.

Pleins de nouveautés

L’application Podcasts d’Apple bénéficie d’un nouveau design et d’abonnements optionnels. Les dernières manettes de jeux vidéo pour la PS5 et les Xbox Series X/S sont désormais prises en charge sur l’iPhone et l’iPad à partir de cette mise à jour. Et tous les modèles d’iPhone 12 permettront la connectivité 5G en mode double-SIM dans davantage de pays. À partir de la mise à jour 14.5, Apple n’utilisera plus par défaut une voix à consonance féminine pour son assistant Siri. Au lieu de cela, vous serez invité à faire votre voix lors de la configuration de l’appareil.

Parallèlement, avec l’arrivée du AirTag à la fin de la semaine, iOS 14.5 ouvre la voie aux dispositifs de suivi. Vous pourrez les enregistrer en utilisant le même processus d’appairage facile qu’Apple utilise pour les AirPods et d’autres accessoires, et si vous avez un iPhone des deux dernières années avec le chipset U1, il offrira un support Ultra Wideband pour un suivi plus précis. Le prix des AirTags est de 35 euros pièce.

Apple a publié un article présentant les améliorations et divers ajouts. iOS 14.5 et iPadOS 14.5 sont en cours de déploiement pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ; vous pouvez vérifier la section « mise à jour du logiciel » dans les paramètres pour lancer immédiatement le processus de mise à jour. Il s’agit d’une mise à jour importante — plus de 1,1 Go — et il est donc préférable de l’obtenir par Wi-Fi plutôt que par données cellulaires.