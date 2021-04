La nouvelle Apple TV 4K est plus puissante et dotée d’une nouvelle télécommande Siri

L’Apple TV 4K de nouvelle génération a été dévoilée hier lors de l’événement « Spring Loaded » avec de nouvelles fonctionnalités prévues pour l’année 2021.

Cet appareil porte effectivement le même nom que son prédécesseur, mais il est doté d’une nouvelle puce A12 Bionic et de nombreuses fonctionnalités améliorées. Ce nouveau processeur permet d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, notamment d’un support AirPlay amélioré avec une fréquence d’images élevée HDR à partir de l’iPhone 12 Pro et des versions plus récentes. Il dispose également d’une nouvelle télécommande Apple TV !

Un changement dont Apple n’a pas parlé lors de l’événement est l’ajout de la spécification HDMI 2.1 au nouvel appareil de streaming. Cela ne signifiera pas grand-chose pour le consommateur lambda de films et de séries TV, mais cela jette les bases (avec la puce A12 Bionic) de nouvelles fonctionnalités de jeu. Le taux de rafraîchissement variable (VRR) et la 4K à 120 Hz sont deux aspects de la norme HDMI 2.1 qui rendent les jeux de tir à la première personne et d’autres jeux d’action rapide beaucoup plus agréables et améliorent la fluidité.

La nouvelle Apple TV 4K pour 2021 dispose d’une télécommande avec une variété d’ajustements par rapport à son prédécesseur. Cette nouvelle télécommande dispose d’un bouton d’alimentation, d’une molette cliquable avec un bouton de sélection principal à l’intérieur, d’un bouton retour, d’un bouton TV, d’un bouton Lecture/Pause, d’un bouton Muet et d’une bascule de volume. Il y a également un bouton Siri sur le côté de la télécommande, et au moins un microphone.

Et, la télécommande fine est fabriquée à partir d’aluminium recyclé à 100 % et remplace le pavé tactile controversé par un pavé directionnel traditionnel à quatre directions, qui fait également office de pavé tactile pour les gestes de balayage si vous préférez cette façon de naviguer dans l’interface de l’Apple TV. En déplaçant votre pouce autour du cercle extérieur du D-pad, vous pourrez avancer et reculer dans les flux vidéo.

Les propriétaires d’Apple TV qui ne souhaitent pas une mise à niveau complète peuvent acheter la télécommande Siri de seconde génération seule, alias Siri Remote, pour 65 euros.

À partir de 199 euros

La nouvelle Apple TV 4K (2021) sera disponible en deux itérations. Les prix de l’Apple TV 4K 2021 seront de 199 euros et 219 euros, respectivement pour les itérations 32 Go et 64 Go.

Il ne semble pas que le logiciel de l’Apple TV va changer de façon majeure et radicale avec la sortie de cette nouvelle Apple TV 4K. Il est plus probable qu’Apple se concentre sur des fonctionnalités telles que la possibilité d’utiliser votre nouvel iPhone pour vous aider à équilibrer les couleurs de l’Apple TV 4K avec celles de votre téléviseur — génial !

Cette nouvelle version de l’Apple TV 4K sera disponible à la fin du mois d’avril 2021. Si vous vous rendez dans un Apple Store le 30 avril 2021, vous trouverez probablement la nouvelle Apple TV 4K disponible à l’achat.