Redmi va lancer son premier smartphone de gaming avec des fonctions haut de gamme

Après avoir confirmé le lancement de la série Mi 11X aux côtés du Mi 11 Ultra en Inde, Xiaomi a annoncé le lancement de son premier smartphone de gaming sous la marque Redmi en Chine dans le courant du mois d’avril.

Redmi opère en tant que marque indépendante en Chine. Avec le smartphone de jeu Redmi (dont le nom reste à confirmer), elle s’attaquera à des appareils comme le Asus ROG Phone 5 et le Red Magic 6.

Maintenant, l’autorité chinoise 3C a récemment approuvé un smartphone Xiaomi avec le numéro de modèle M2104K10C. Il pourrait donc s’agir du prochain appareil de jeu Redmi. Après l’approbation, la publication chinoise Sina Finance a partagé quelques détails sur le prochain smartphone de gaming de Redmi.

Selon le rapport, le smartphone de gaming Redmi sera doté d’un écran Samsung AMOLED E4 avec une découpe en poinçon centrée sur le dessus. L’écran supportera un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz pour une expérience de jeu plus fluide, ce qui est le plus élevé pour un smartphone de la société jusqu’à présent. Ceci est également en phase avec d’autres smartphones modernes sur le marché.

Sous le capot, l’appareil devrait embarquer le processeur MediaTek Dimensity 1200 pour offrir les performances de jeu nécessaires. De plus, il sera doté d’une paire de boutons d’épaule, tout comme les smartphones de la gamme Black Shark. Les rumeurs suggèrent également que le smartphone de gaming Redmi sera doté d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide de 65 W.

