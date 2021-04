L’iPhone 12 se décline désormais dans une couleur mauve

Bien que les annonces étaient ailleurs, Apple a révélé un « nouvel » iPhone lors de son événement du printemps 2021. Ce nouvel iPhone n’est pas le tant attendu iPhone 13, mais simplement un nouveau coloris de l’actuel flagship d’Apple. L’iPhone 12 sera désormais disponible en mauve. Et c’est à peu près tout.

Ce nouvel iPhone 12 mauve est censé évoquer « des éléments de sophistication et de luminosité », selon Tim Cook. Mais, il est surprenant que cet iPhone n’ait pas été révélé juste avant Pâques étant donné le coloris.

La nouvelle couleur est maintenant disponible en option sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini – mais pas sur l’iPhone 12 Pro. Elle offre un look brillant analogue aux autres options de couleur de l’iPhone 12, et franchement, elle est superbe aux côtés des autres couleurs vives et amusantes que l’iPhone 12 propose.

Pour rappel, l’iPhone 12 a représenté un grand changement pour la série d’iPhone à la fois dans la conception et les caractéristiques. La série offre un look à bords plats analogue à celui des séries iPhone 4 et iPhone 5, mais avec un écran bord à bord plus moderne et un module caméra plus grand. Sous le capot, l’iPhone 12 offre le processeur Apple A14, qui est la puce la plus puissante à être livrée dans un iPhone à ce jour.

L’iPhone 12 a également ouvert de nouvelles voies pour l’iPhone à d’autres égards. Notamment, la série est la première série d’iPhone à offrir la connectivité 5G, et même si cela ne fera probablement pas encore une expérience radicalement différente, cela le fera lorsque la 5G sera plus répandue. L’iPhone 12 est également doté d’un nouvel écran OLED époustouflant. Apple n’est pas étranger à la technologie OLED — mais auparavant, cette technologie était limitée aux iPhone « Pro » comme l’iPhone 11 Pro. Les écrans OLED offrent des niveaux de noir plus profonds et peuvent contribuer à améliorer l’autonomie de la batterie.

Le même prix que les autres

Ce nouvel iPhone n’aura pas un prix différent du reste de la gamme d’iPhone 12. Il sera simplement mauve. Cet appareil devrait être disponible dans tous les endroits où vous achèteriez normalement un iPhone, au même prix, d’ici une semaine. Vous pourriez même trouver l’iPhone mauve dans votre Apple Store local d’ici la fin de la semaine. La série d’iPhone 12 est proposée à un prix décent, du moins par rapport aux autres smartphones phares de l’époque. L’appareil coûte 909 euros pour l’iPhone 12 standard ou 809 euros pour l’iPhone 12 mini de plus petite taille.

C’est un peu surprenant de voir un « nouvel » iPhone aujourd’hui. Cela ne correspond pas vraiment à la façon dont Apple a révélé ses smartphones, ses tablettes et ses ordinateurs par le passé. C’est presque comme s’ils avaient créé une nouvelle couleur pour cet iPhone qui est déjà sur le marché spécifiquement pour pouvoir mettre cet iPhone d’une nouvelle couleur dans leurs boutiques afin que celles aient l’air d’avoir un nouvel iPhone.