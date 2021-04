Le nouvel iMac se vante d’une structure plus fine, d’une puce M1 et d’éclatantes couleurs

Comme l’annonçaient les rumeurs depuis longtemps, Apple a dévoilé un nouvel iMac revu de fond en comble avec la populaire puce Apple M1, une structure plus fine et des couleurs vives qui rappellent les anciens iMac G3, lors de son événément « Spring Loaded ». Le nouvel iMac est superbe et rejoint les MacBook et Mac mini basés sur la puce M1 qui ont été lancés au début de l’année dernière.

Apple a déclaré que le nouvel iMac a été conçu de A à Z pour la puce M1. Il s’agit du premier iMac à passer à une puce Apple Silicon, les puces qu’Apple a conçues en interne. La société a d’abord ajouté une puce Apple Silicon aux MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini en novembre 2020. Apple prévoit de déployer à terme ces puces basées sur la technologie ARM sur l’ensemble de sa gamme de Mac.

Bien que la transition signifie que macOS doit être mis à jour pour prendre en charge les nouvelles puces, jusqu’à présent, les compromis en valent la peine. La première génération de Mac M1 a été extrêmement bien accueillie, les nouvelles puces offrant une meilleure puissance et une meilleure autonomie.

iMac 2021 : spécifications

Pour commencer, Apple indique qu’elle a entièrement refondu l’iMac à partir de zéro pour la puce M1. Le passage à la puce maison a permis à l’entreprise de réduire le volume de l’iMac de 50 % (par rapport aux anciens iMac Intel). L’arrière n’est plus incurvé et plat, l’épaisseur étant de 11,5 millimètres, soit seulement quelques millimètres de plus que certains smartphones abordables.

À l’avant, vous avez un écran Retina 4,5 K de 24 pouces avec des bords étroits en haut et sur les côtés. Le bord inférieur est plus épais, car c’est là que sont logés tous les composants internes, ainsi que les haut-parleurs orientés vers le bas. L’écran prend en charge 11,3 millions de couleurs, une large gamme de couleurs DCI-P3, une luminosité pouvant atteindre 500 nits et la technologie True Tone.

Sous le capot, le nouvel iMac est alimenté par la puce M1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD dans la variante de base. L’entreprise se vante que l’iMac M1 offre des performances 85 % plus rapides que l’iMac 21,5 pouces. Les performances du GPU seraient également deux fois plus rapides que celles de l’ancien iMac.

Le nouvel iMac d’Apple comprend également quatre ports USB Type-C à l’arrière, dont deux ports USB Type-C standard et deux ports Thunderbolt. Il y a également un connecteur d’alimentation de type MagSafe à l’arrière. L’adaptateur d’alimentation comprend un port Ethernet, qui offrira des vitesses de données allant jusqu’à 1 Gb/s.

Vous trouverez également à bord un système audio à 6 haut-parleurs, qu’Apple qualifie de « meilleur système audio jamais intégré à un Mac », selon la société. Il apporte une prise en charge audio spatiale avec Dolby Atmos, une puissante réponse des basses et un réseau de trois microphones à formation de faisceau. Une caméra FaceTime HD 1080p est également intégrée dans le bord supérieur.

Prix et disponibilité

Le nouvel Apple iMac basé sur le M1 est proposé à partir de 1 449 euros pour le modèle avec GPU à 7 cœurs et deux ports USB-C. À 1 669 euros, vous allez opter pour un processeur graphique à 8 cœurs et quatre ports USB-C, ainsi que 256 Go de stockage interne, ou 1 899 euros pour 512 Go de stockage.

Il sera disponible dans les coloris suivants : vert, jaune, orange, rose, mauve, bleu et argent. L’iMac sera disponible en précommande à partir du 30 avril et sera expédié à partir de la deuxième quinzaine de mai.

Parallèlement au nouvel iMac, Apple a également lancé trois nouveaux modèles de Magic Keyboard. Si l’un d’entre eux est le traditionnel clavier, les deux autres semblent être des modèles à 65 % et l’un d’entre eux est doté d’un capteur Touch ID pour la sécurité biométrique. Évidemment, leurs couleurs sont assorties à celles du nouvel iMac.