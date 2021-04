Malgré les rumeurs, le Pixel 5a n’est pas abandonné

Après le succès des smartphones de milieu de gamme, notamment le Pixel 3a et le Pixel 4a, Google était largement attendu pour lancer un Pixel 5a cette année. Maintenant, plusieurs sources affirment que la société a abandonné ces plans en réponse à la pénurie mondiale de puces, qui a affecté toutes les parties de l’industrie du matériel ces derniers mois.

Cependant, 9to5Google rapporte qu’un porte-parole de Google affirme que le Pixel 5a n’est pas annulé, et qu’il sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon (il n’y a aucune mention d’autres marchés). The Verge a reçu la même déclaration et note que ce n’est pas la première fois que Google confirme l’existence d’un smartphone précédemment non annoncé en répondant aux rumeurs.

En outre, on s’attend également toujours à ce que Google lance un nouveau smartphone phare Pixel 6 plus tard dans l’année.

Jon Prosser a d’abord annoncé la nouvelle sur Twitter, suggérant que le smartphone était annulé, et Android Central a confirmé la nouvelle avec ses propres sources.

Étant donné que Google n’avait jamais officiellement confirmé qu’elle travaillait sur le smartphone, et que la pénurie mondiale de puces a entraîné des retards pour un large éventail de produits, la nouvelle semblait plausible. Mais, la mise à jour de 9to5Google suggère que plutôt que d’annuler le Pixel 5a, Google pourrait plutôt le retarder.

Ne vous attendez pas à des annonces officielles pendant la I/O en mai, mais il semble que le smartphone pourrait être lancé à la fin de l’été. Le Pixel 4a de l’année dernière a été lancé en août.

Un lancement à la fin de l’été

Google n’a confirmé aucun détail sur le design ou les composants du smartphone, mais une fuite de février a fourni quelques détails non confirmés : le Pixel 5a devrait être doté d’un écran OLED de 6,2 pouces d’une résolution full HD+ et, bien qu’il n’y ait pas eu de détails sur le chipset, les images qui ont fuité montrent un smartphone avec un capteur d’empreintes digitales à l’arrière, une prise casque de 3,5 mm, un port USB-C, des haut-parleurs stéréo, deux caméras à l’arrière et une caméra frontale logée dans l’écran perforé.

Fondamentalement, il semble pratiquement identique au Pixel 4a 5G, mais a vraisemblablement un processeur différent (peut-être plus récent, peut-être moins puissant afin de maintenir le prix plus bas).

Jusqu’en août, votre meilleure chance de récupérer un smartphone Pixel abordable continuera d’être le Pixel 4a 5G ou le Pixel 4a. Et si vous n’êtes pas aux États-Unis ou au Japon, cela pourrait être votre seule option.