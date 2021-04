Apple affirme qu’iMessage pour Android n’existe pas car il nuirait à l’entreprise

by

Apple sait que les bulles bleues d’iMessage constituent un obstacle majeur au passage à Android. iMessage est une plateforme de messagerie plutôt populaire, mais malheureusement pour presque tout le monde, elle n’est disponible que sur l’écosystème d’Apple, donc techniquement, elle ne peut être utilisée que par ceux qui ont un iPhone, un iPad ou un Mac.

Et quand je disais presque tout le monde, je ne parlais pas non plus d’Apple, car le géant de la technologie basé à Cupertino pense qu’étendre iMessage à Android ferait plus de mal que de bien à l’entreprise.

Epic Games affirme qu’Apple tente consciemment d’enfermer ses clients dans son écosystème d’appareils et que iMessage est l’un des services clés qui l’aide à le faire. Pour étayer son argumentation, Epic cite des propos tenus par Eddy Cue, premier vice-président d’Apple chargé des logiciels et services Internet, Craig Federighi, premier vice-président chargé de l’ingénierie logicielle, et Phil Schiller, membre d’Apple.

Lors d’une discussion sur la possibilité d’une telle sortie, Federighi explique que « le passage d’iMessage à Android nous fera plus de mal que de bien, cet e-mail illustre pourquoi ».

Les commentaires ont été révélés dans le cadre de la guerre juridique entre Epic et Apple et, à un certain niveau, cela montre que iMessage sur Android n’est pas nécessairement quelque chose qui se résume à des luttes techniques, mais à Apple qui ne veut pas étendre sa plateforme de messagerie.

Ce n’est pas un secret que plusieurs personnes ont essayé d’apporter iMessage à Android avec diverses approches au cours des dernières années, mais toutes ont fini par être interdites après qu’Apple ait décidé de garder le service exclusif à ses utilisateurs.

iMessage a été annoncé en 2011

Mais d’un autre côté, iMessage, qui a été lancé pour la première fois dans le cadre d’iOS 5, pourrait en fait enregistrer un boom massif si Apple décide un jour de le porter sur Android. Il va sans dire qu’elle pourrait devenir l’alternative numéro un à des applications comme WhatsApp et Telegram, car la société propriétaire de Facebook est actuellement considérée comme la première plateforme de messagerie au monde.

En attendant, il est assez clair qu’Apple n’est pas nécessairement intéressé par une extension d’iMessage sur Android, et nous devrions en fait nous attendre à plusieurs améliorations destinées aux utilisateurs Apple avec la sortie d’iOS 15 à l’automne de l’année. Une avant-première d’iOS 15 sera proposée lors de la WWDC en été.

En plus d’iMessage, Epic cite une série d’autres services Apple qui, selon lui, contribuent au verrouillage. Il s’agit notamment du service de chat vidéo FaceTime, dont Steve Jobs avait annoncé qu’il serait une norme industrielle ouverte lors de la WWDC 2010. FaceTime a ensuite été lancé sur les iPhone, iPad et Mac, mais il n’est pas officiellement disponible pour les appareils non Apple.