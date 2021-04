La date de sortie et le look de la Google Pixel Watch ont été dévoilés

La date de sortie et le look de la Google Pixel Watch ont été dévoilés

La rumeur veut que Google travaille sur une Pixel Watch depuis des années maintenant, et au cours de cette période, nous avons entendu des rumeurs de développement et d’annulation du projet. Aujourd’hui, cependant, il semble que la Pixel Watch a le vent en poupe, du moins selon les nouvelles fuites de Jon Prosser.

Si elle est exacte, la Pixel Watch pourrait finir par être l’une des smartwatches les plus belles du marché. Contrairement à l’Apple Watch, l’appareil dispose d’un écran rond, et il semble relativement fin, ce qui est toujours agréable.

Les images qui ont fuité ne sont en fait ni de photos ni de rendus officiels de la Pixel Watch. Selon Prosser, il s’agit plutôt de rendus créés par un artiste, à partir d’images que Prosser a reçues. Prosser affirme que les rendus ne recréent pas seulement le matériel, mais aussi le logiciel. Google donnerait un petit coup de jeune à son système d’exploitation Wear OS. Les cadrans de montre dans les rendus semblent relativement propres et dépouillés, ce qui correspondrait à l’expérience globale offerte par des appareils comme le smartphone Pixel 5.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la Pixel Watch. Notamment, nous ne savons toujours pas quelles sont les spécifications de la Pixel Watch. La rumeur veut que Google travaille sur ses propres puces pour le futur Pixel 6, et il est possible que la Pixel Watch ait également une puce maison. Cela permettrait probablement une meilleure expérience que si la montre était livrée avec la vieillissante puce Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm.

La grande nouvelle était alors que la Pixel Watch pourrait avoir une couronne physique, une caractéristique que l’on trouve généralement sur les montres analogiques (et les montres numériques très haut de gamme comme la Montblanc Summit 2).

Un lancement en octobre ?

Le moment où nous verrons la montre n’est pas non plus certain à 100 %. Prosser indique que la Pixel Watch est actuellement prévue pour octobre, ce qui serait en phase avec le moment où nous nous attendons à voir le smartphone Pixel 6. Cela dit, il note qu’il est possible que l’appareil soit repoussé, auquel cas nous ne le verrions probablement pas avant fin 2021.

Au cours des derniers mois, la question a été moins de savoir si Google sortirait un wearable, et plus une question de quand. Cela s’explique par le fait que Google a récemment conclu l’acquisition de Fitbit. L’acquisition, qui valait 2,1 milliards de dollars, a d’abord été annoncée à la fin de l’année 2019, mais depuis lors, nous n’avons pas vraiment vu ou entendu parler de nouveaux dispositifs de Fitbit ou de Google.

Étant donné qu’il y a probablement beaucoup d’influence de Fitbit dans la Pixel Watch, nous pouvons nous attendre à ce qu’elle mette fortement l’accent sur le suivi de la condition physique.