La Google I/O 2021 sera uniquement virtuelle à partir du 18 mai

L’événement I/O de Google dédié aux développeurs revient cette année après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, et comme beaucoup d’autres événements technologiques qui ont eu lieu pendant la pandémie, il sera entièrement virtuel.

L’événement aura lieu du 18 au 20 mai et sa participation sera gratuite, selon 9to5Google, qui a révélé la date après avoir résolu l’énigme de la I/O.

Le site Web de la Google I/O 2021 est désormais en ligne et vous pouvez vous inscrire à l’événement. En effet, toute personne possédant un compte Google peut s’inscrire dès maintenant sur le site Web de la I/O.

Selon une FAQ, la conférence comprendra des discours destinés aux consommateurs et aux développeurs, des sessions techniques, des ateliers, des sessions “Ask Me Anything” (AMA), des rencontres, etc. S’il n’est pas nécessaire de réserver sa place pour les discours d’ouverture destinés aux consommateurs et aux développeurs, pas plus que pour les sessions techniques, en revanche, les ateliers et les AMA sont interactifs et leur nombre sera limité, tout comme les rencontres. Le programme complet, selon Google, devrait être publié fin avril.

L’événement de trois jours débutera donc le 18 mai, et comme toujours, nous nous attendons à entendre parler des dernières nouveautés d’Android, de Chrome, et de certaines des idées les plus inhabituelles pour lesquelles Google est connu.

De nouveaux produits annoncés ?

Généralement, Google utilise sa conférence I/O pour présenter des mises à jour importantes de ses produits, de nouveaux produits (en 2019, la société a révélé le Pixel 3a et le smart display Nest Hub Max), et occasionnellement, de grandes initiatives comme le service de réservation alimenté par l’IA Google Duplex. Il semble probable que Google montre davantage Android 12 au cours de la conférence de cette année, mais au-delà de cela, nous devrons attendre pour voir ce qui est en magasin.

Alors que les restrictions sur les rassemblements restent en place en raison de la pandémie, d’autres entreprises technologiques ont également annoncé des événements virtuels pour cette année. Microsoft a révélé que sa conférence Build 2021 aura lieu du 25 au 27 mai, et Apple a annoncé que sa conférence mondiale des développeurs se tiendra du 7 au 11 juin.