Twitter aurait envisagé de racheter Clubhouse pour 4 milliards de dollars

Twitter est déjà en train de créer un concurrent à Clubhouse, l’application audio sociale en vogue, mais il semblerait que la plateforme ait également discuté de l’acquisition pure et simple de la société. Bloomberg rapporte que Twitter a discuté avec Clubhouse de l’achat de l’application pour environ 4 milliards de dollars.

Les pourparlers n’ont plus lieu, mais la raison n’en est pas claire. Après l’échec des pourparlers avec Twitter, Clubhouse aurait décidé qu’il valait mieux lever des fonds par le biais d’un nouveau tour de table auprès d’investisseurs qui évaluent l’entreprise à environ 4 milliards de dollars — il est possible que ce chiffre soit issu de ces discussions avec Twitter, ou que Clubhouse cherche à faire circuler cette somme.

Pour ceux qui l’ignorent, Clubhouse permet à ses membres d’organiser des chats audio analogues à ceux des talk-shows, avec des interviews d’invités et des discussions de groupe. Bien qu’il n’ait qu’un an d’existence, Clubhouse a déjà accueilli quelques grands noms comme Mark Zuckerberg et Elon Musk, ou encore Bill Gates qui a admis en février dernier sa préférence pour Android par rapport à iOS sur la plateforme. Plus de 10 millions de personnes auraient téléchargé l’application, qui n’est actuellement disponible que sur invitation et sur iOS.

Twitter a déjà commencé à tester en version bêta sa propre version de Clubhouse qu’elle appelle « Spaces ». Cette dernière a été lancée à la fin de l’année dernière et, bien que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, soit réputé pour son enthousiasme à l’égard du concept de discussions audio sur Twitter, Spaces n’a pas encore été déployé à tous les utilisateurs de Twitter. Bruce Falck, responsable du produit des revenus chez Twitter, a déclaré lors d’un événement de presse que l’entreprise cherche des moyens de monétiser les « Spaces ».

D’autres grands noms du secteur de la technologie sont en train de jeter leur dévolu sur le marché, puisque des entreprises comme LinkedIn, Facebook et Slack sont censées chercher à ajouter des fonctionnalités de type Clubhouse à leurs applications.

Une croissance freinée

Pourtant, Clubhouse s’efforce d’innover rapidement. Ces derniers mois, elle a recruté un ingénieur pour développer son application Android. Cette semaine, elle a également lancé un système de pourboire dans l’application pour permettre aux créateurs de gagner de l’argent (elle précise qu’elle ne prendra pas de part de ces revenus).

La croissance de Clubhouse est pour l’instant freinée par la règle de l’invitation uniquement. Pourtant, le potentiel de croissance est immense au rythme actuel. En décembre, l’application comptait 600 000 utilisateurs actifs par semaine, et ce chiffre a atteint dix millions d’utilisateurs actifs par semaine en février, selon Davison.