La nouvelle Apple TV pourrait offrir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz

Un code dans la version bêta d’iOS 14.5 a fourni un indice sur un possible rafraîchissement de l’Apple TV, avec un support de 120 Hz.

L’Apple TV est dans les limbes depuis un certain temps, le modèle actuel ayant déjà plusieurs années. L’actuel boîtier de 5e génération, lancé il y a près de quatre ans, n’a apporté que la prise en charge de la 4K et pas grand-chose d’autre. Un rafraîchissement s’impose depuis longtemps et pourrait finalement bientôt arriver.

Aujourd’hui, Apple se concentre sur son service Apple TV+, certains analystes ont même suggéré que la société délaisse sa set-top-box au profit de la création de son application Apple TV pour les plateformes de télévision connectée existantes et les boxs concurrentes.

Toutefois, il semble que la société se prépare à lancer un nouveau modèle d’Apple TV. 9to5Mac a repéré un code dans la dernière version bêta d’iOS 14.5 qui fait référence à la vidéo 120 Hz, en relation avec l’Apple TV. Le modèle actuel est limité à 60 Hz, et n’a pas le matériel pour gérer le 120 Hz. En effet, ce n’est pas quelque chose qui est limité par le logiciel seulement, car il a effectivement besoin du matériel pertinent pour le faire. Par conséquent, il semble qu’un nouveau matériel soit en cours de préparation.

Nous sommes à une époque où les taux de rafraîchissement rapides ne sont plus le domaine exclusif des moniteurs de jeu. Certains téléviseurs et surtout les smartphones ont rattrapé la tendance à rendre les choses plus fluides en prenant en charge des taux de rafraîchissement plus élevés. Au cours de ses 14 années d’existence, l’Apple TV n’a supporté que le 60 Hz, mais cela pourrait changer…

Idéale pour les jeux

Les sources de 9to5Mac ont rapporté qu’un nouveau modèle était en développement dès 2019. Au cours des derniers mois, des preuves supplémentaires se sont accumulées pour indiquer qu’un nouveau modèle sera bientôt publié.

La référence à une fréquence de 120 Hz dans iOS 14.5 est l’une des preuves les plus solides à ce jour qu’une refonte est susceptible d’arriver dans un proche avenir. Le taux de rafraîchissement plus élevé, qui nécessite un téléviseur ou un moniteur capable de le faire également, pourrait rendre l’interface utilisateur de l’Apple TV plus fluide, mais son véritable avantage sera dans les jeux. Apple a fortement mis en avant ses atouts en matière de jeux, notamment par le biais du service d’abonnement Apple Arcade, et la nouvelle Apple TV pourrait bien s’intégrer parfaitement dans le grand schéma des choses.