Google va empêcher les applications d’accéder à la liste complète des applications installées

Comme vous pouvez le deviner, il s’agit d’une mesure très efficace prise par Google pour empêcher les applications malveillantes d’accéder à la liste des autres applications installées sur votre appareil. Ainsi, il sera beaucoup plus difficile pour une application d’espionner votre liste d’applications et de diffuser des publicités ciblées.

En conséquence, les applications qui ont besoin d’accéder à la liste des applications installées pour fonctionner ne pourront utiliser que ladite autorisation. Cela inclut les applications appartenant à des catégories telles que la recherche, les antivirus, les gestionnaires de fichiers et les navigateurs qui ont besoin des données « à des fins de sensibilisation ou d’interopérabilité ». Les applications bancaires, les applications de portefeuille numérique et toute autre application impliquant une « fonctionnalité de transaction financière » obtiendront un laissez-passer « à des fins de sécurité ».