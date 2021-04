Le nouvel iMac pourrait être doté d’un écran beaucoup plus grand

Les iMac d’Apple, qui seraient en passe d’être revus en profondeur, pourraient être dotés d’un écran plus grand, si l’on en croit les dernières rumeurs. Comme le rapporte MacRumors, la rumeur veut que l’écran du plus grand modèle d’iMac de 27 pouces soit agrandi, selon l0vetodream, un informateur d’Apple qui a déjà fait ses preuves par le passé.

Cela fait certainement un certain temps que l’iMac tel que nous le connaissons aujourd’hui n’a pas été mis à jour de manière significative. La dernière refonte remonte à la mi-2020, mais il ne concernait que les composants internes, avec notamment de nouveaux processeurs Intel.

Le design extérieur, en revanche, et les deux tailles d’écran — 21,5 pouces pour l’iMac le plus abordable, et 27 pouces pour la version la plus puissante — datent de 2012. De récentes fuites ont laissé entendre qu’une refonte beaucoup plus marquée était en préparation.

Mais alors, quelle date d’écran allons-nous avoir ? Ce n’est pas clair, mais apparemment dans un tweet privé, l0vetodream a affirmé que : « l’écran de l’iMac est vraiment grand, plus grand que le plus grand des écrans ». Autrement dit, nous pourrions voir une mise à niveau substantielle dans ce domaine, et nous pourrions assister au passage d’un écran de 27 à 32 pouces.

Nous ne savons pas quand ces nouveaux iMac tant attendus arriveront réellement, mais ils devraient faire leurs débuts dans le courant de l’année 2021 — peut-être plus tôt que prévu, étant donné qu’Apple a récemment abandonné certains modèles d’iMac dotés d’un processeur Intel.

Le passage à la puce Apple M1

Le nouveau tout-en-un devrait adopter l’un des processeurs ARM d’Apple, probablement l’étape suivante de la puce M1 actuelle (le successeur pourrait s’appeler M1X et pourrait être un processeur à 12 cœurs). Le passage à l’utilisation de son propre processeur devrait permettre à Apple d’alléger considérablement les nouveaux modèles d’iMac, et les rumeurs insistent également sur le fait que la refonte pourrait donner aux PC tout-en-un une apparence analogue à celle du Pro Display XDR (avec un dos plat plutôt qu’incurvé, et des bords extrêmement fins — ce qui correspond à l’idée de dimensionner l’écran).

Le Pro Display XDR est un écran 6K de 32 pouces, ce qui est peut-être une indication supplémentaire que c’est la taille vers laquelle Apple se tourne pour le plus grand iMac.