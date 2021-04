Découvrez les images du OnePlus Nord SE qui a été annulé

OnePlus a marqué son retour dans le secteur de milieu de gamme avec le lancement du OnePlus Nord l’année dernière. Le OnePlus Nord a été assez populaire dans le marché à moins de 400 euros. Quelques mois après son lancement, les rumeurs ont commencé à faire allusion à une variante d’édition spéciale, baptisée OnePlus Nord SE.

Cependant, l’appareil n’a pas été lancé et ne verra jamais le jour. Cependant, certaines images exclusives du OnePlus Nord SE annulé ont été publiées sur la toile.

OnePlus, comme nous le savons, n’est pas étranger aux smartphones en édition spéciale. Ainsi, pour ce projet, la société s’était associée à Joshua Vides, un designer de renom et le fondateur du studio de design « Reality To Idea ». Maintenant, un rapport de Recalled nous donne un premier aperçu de l’emballage spécial et de l’appareil par une série de photos.

Comme vous pouvez le voir sur les images, le OnePlus Nord SE était censé être livré dans une boîte spéciale édition collector. L’emballage devait présenter un schéma de couleurs blanc et noir. Il avait un thème analogue à du papier qui, à mon avis, avait l’air plutôt cool. Et la façon dont la boîte s’ouvre est impressionnante.

À l’intérieur de la boîte, il y a un appareil OnePlus Nord standard enveloppé dans une pochette blanche et noire. Il y a également un étui et un sac fourre-tout sur le thème de Reality To Idea. Au dos de la boîte, il y a un QR code qui mène les utilisateurs à un fond d’écran stylisé spécialement conçu pour le OnePlus Nord SE.

Juste un OnePlus Nord rebaptisé

Pour en venir à l’appareil, étonnamment, il n’y a rien de spécial à son sujet. Il s’agit d’un OnePlus Nord standard dans une palette de couleurs grises et cendrées. Selon le rapport, il était censé venir dans une configuration de stockage de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Dans un autre rapport, il est indiqué que la société visait à lancer l’appareil au prix de 499 €. Cependant, il n’est pas clair pourquoi le géant chinois a abandonné le projet et a publié un appareil OnePlus Nord standard dans un schéma de couleurs spécial « Gray Ash » en octobre 2020 à la place.