Le OnePlus 9 Pro pourrait être difficile à réparer si vous le cassez

Le OnePlus 9 Pro a reçu le célèbre traitement de démontage d’iFixit, et les choses ne semblent pas très bonnes en ce qui concerne sa réparabilité. À vrai dire, c’est plutôt normal lorsqu’il s’agit de flagships modernes.

La procédure d’ouverture du smartphone ressemble à celle du Galaxy S21 Ultra, qui n’offrait pas non plus un processus de réparabilité exceptionnel.

Alors, quel est le problème ? Rien que pour accéder à la batterie, l’expert a dû s’occuper de divers câbles avant de pouvoir déconnecter la batterie. Le panneau arrière est également collé avec de la colle pour le rendre étanche ne facilitant pas réellement les choses. C’est génial pour la résistance à l’eau et la protection contre la poussière, mais pas si géniale pour la réparabilité. Cela complique un peu les choses à vrai dire.

Oubliez donc l’idée de changer la batterie du smartphone par vous-même. Ce n’est pas comme si vous alliez le faire de toute façon.

Cependant, l’appareil a un léger avantage sur le Galaxy S21 Ultra car il offre deux tirettes pratiques sur ses deux batteries, ce qui les rend plus faciles à retirer. En outre, le système de quadruple caméra du OnePlus 9 Pro ne peut être retiré que lorsque les batteries sont enlevées. Ainsi, pour l’essentiel, la réparabilité du OnePlus 9 Pro ne change pas par rapport à son prédécesseur le OnePlus 8 Pro.

Une petite note

« Sa batterie facilement amovible et sa construction relativement modulaire font toujours plaisir à voir, mais son panneau arrière collé est une barrière à l’entrée et à la réparation aggravant les choses. Son écran nécessite beaucoup de démontage pour y accéder et sera une douleur à retirer s’il se casse, à cause de la tenace colle et aux bords incurvés », note iFixit dans sa conclusion.

Le smartphone obtient une note de 4 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer) sur l’échelle de réparabilité de la publication. En comparaison, le Galaxy S21 Ultra a obtenu un point de moins pour son démontage plus difficile, tandis que le Galaxy S21 a également obtenu un 4 sur 10.