Casio lance sa première smartwatch Wear OS dans la gamme G-Shock

Casio a dévoilé sa « première smartwatch G-Shock avec la plateforme Wear OS de Google ». La GSW-H1000 fait partie de la gamme robuste G-Squad Pro de la société et est également la première montre G-Shock à disposer d’un écran couleur. La gamme G-Shock remonte aux années 1980, et les montres ont la réputation d’être parmi les plus résistantes qui soient.

La GSW-H1000, comme la plupart des montres G-Shock, est dotée d’un design résistant et d’un panneau arrière en titane pour plus de robustesse. La montre est résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière et peut aller jusqu’à 200 mètres de profondeur. Les utilisateurs peuvent donc faire à peu près tout en la portant, qu’il s’agisse de plongée en haute mer, de trekking ou de saut à l’élastique.

Le clou de la nouvelle smartwatch G-Shock est l’écran double couche de 1,32 pouce, qui comprend un panneau LCD permanent pour l’affichage de l’heure et un autre panneau LCD couleur qui s’allume lorsque la montre doit afficher des notifications, la navigation ou toute autre information visuelle.

Une autre première pour la gamme G-Shock est la nouvelle mise à jour logicielle de la montre. La GSW-H1000 est la première montre G-Shock à fonctionner sous Wear OS de Google, bien que la société utilise déjà cette plateforme pour sa gamme de smartwatches Pro Trek. En conséquence, la nouvelle montre G-Shock peut afficher les notifications du smartphone, donner accès à diverses applications basées sur Wear OS, et apporte également Google Assistant.

Outre les spécifications et les caractéristiques ci-dessus, la G-Shock GSW-H1000 est également dotée d’un grand nombre de capteurs. Elle possède un GPS intégré, un capteur optique de fréquence cardiaque, un capteur de pression barométrique, un capteur d’altitude, une boussole, etc. En outre, grâce à l’application pour smartphone qui l’accompagne, les utilisateurs peuvent accéder à 24 types d’entraînements en intérieur et à 15 activités telles que le vélo, la natation, la course à pied, le snowboard, le surf, etc.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, la société affirme que la montre peut fonctionner pendant plus d’un mois en mode « standard ». Cependant, si vous l’utilisez plus comme une smartwatch que comme une montre traditionnelle, l’appareil sera à court de jus en un jour et demi environ. C’est l’un des plus gros points négatifs de la montre, même si c’est principalement dû au mauvais système de gestion de la batterie de Wear OS.

Prix et disponibilité

La G-Shock GSW-H1000 est disponible en trois coloris, à savoir noir, bleu et rouge. Son prix est de 699 euros en Allemagne. Elle sera disponible à l’achat sur le site officiel de Casio dans le courant du mois de mai. Pour le moment, on ne sait pas quand elle sera disponible en France et si son prix évoluera.

Avec les rumeurs d’une Apple Watch axée sur les sports extrêmes qui se profilent à l’horizon, Casio et les autres fabricants de smartwatches robustes pourraient bientôt être confrontés à une concurrence beaucoup plus forte. Mais sur le papier au moins, la GSW-H1000 semble être à la hauteur du défi.