MWC 2024 : Nouvelle ère pour Wear OS, avec plus d’autonomie et de fonctionnalités

MWC 2024 : Nouvelle ère pour Wear OS, avec plus d'autonomie et de fonctionnalités

Lors du Mobile World Congress 2024, Google a dévoilé une série de mises à jour prometteuses pour Wear OS, marquant une avancée significative dans l’univers des montres connectées.

Au cœur de ces innovations, une nouvelle gestion des notifications promet d’améliorer à la fois les performances et l’autonomie des appareils. Les utilisateurs de montres Wear OS bénéficieront également de directions de transport public directement depuis Google Maps et d’un accès simplifié aux passes Google Wallet.

Depuis 2018, les montres Wear OS intègrent un processeur d’application (AP) pour les tâches exigeantes en énergie et un microcontrôleur (MCU) à ultra-basse consommation pour les fonctions permanentes comme le comptage de pas et le suivi du rythme cardiaque. La mise à jour permettra désormais aux fabricants de transférer le traitement des notifications vers le MCU, incluant la lecture et la suppression de notifications ainsi que l’envoi de réponses rapides.

Cette fonctionnalité, initialement conçue pour la OnePlus Watch 2 — également annoncée cette semaine — sera accessible aux autres marques à l’avenir. Bjorn Kilburn, vice-président de Wear OS chez Google, a souligné l’importance de cette innovation : « La OnePlus Watch 2 est le premier appareil Wear OS à intégrer l’interface hybride pour les notifications, permettant à l’utilisateur de gérer les notifications sur le MCU sans activer l’AP. Cela maintient le processeur haute performance en veille plus longtemps, optimisant ainsi l’autonomie de la batterie ». La montre de seconde génération de OnePlus promet jusqu’à 100 heures d’autonomie avec une seule charge.

Malgré une fragmentation persistante de l’écosystème Wear OS, Google continue d’apporter des améliorations significatives. La version 4 de Wear OS, lancée en mai 2023, commence tout juste à être adoptée au-delà des créations de Samsung et Google, avec la OnePlus Watch 2 comme première montre d’un autre fabricant à l’utiliser. Cependant, Fossil, un acteur majeur du maintien de Wear OS sur le marché, a récemment décidé d’abandonner le segment des montres intelligentes.

Accédez à vos places de concert et autres depuis votre montre

Néanmoins, l’engagement de Google envers Wear OS reste évident, avec l’intégration des pass Google Wallet pour un accès facile aux cartes d’embarquement, billets d’événements, abonnements de gym et cartes de fidélité depuis la montre. De plus, les utilisateurs pourront consulter les horaires de bus, de train ou de ferry et recevoir des directions pour les transports publics directement à leur poignet.

Ces mises à jour témoignent de l’ambition de Google de rendre Wear OS plus intuitif, performant et intégré dans le quotidien des utilisateurs, consolidant sa position dans le secteur compétitif des technologies portables.