Apple envisagerait une robuste Apple Watch dès cette année avec une « Explorer Edition »

Apple envisage de lancer prochainement une nouvelle version de l’Apple Watch qui serait livrée avec une sorte de boîtier « robuste ». Ce serait la première fois qu’Apple propose un modèle qui s’adresse aux athlètes et autres utilisateurs à la recherche d’une smartwatch plus résistante. L’actuelle Apple Watch Series 6 est étanche jusqu’à 50 mètres, mais le verre qui recouvre son écran est aussi sensible aux chocs et aux fissures que la plupart des montres portées en journée.

En effet, le design de l’Apple Watch est resté assez constant à travers ses multiples générations. En 2015, lors de l’annonce de la première génération de l’Apple Watch, l’entreprise s’est opposée à la tendance dominante des écrans circulaires et a opté pour un écran carré dans un boîtier aux bords doucement arrondis.

L’appareil a connu un grand succès depuis lors, sans compter qu’il a inspiré plusieurs autres entreprises à adopter un design analogue. La gamme s’est également élargie, l’Apple Watch SE offrant un éventail de fonctionnalités plus abordable. Cependant, elle s’en tient également au design actuel. Cela pourrait toutefois changer.

En effet, comme le rapporte Bloomberg, citant ses sources proches d’Apple, la société envisage de lancer une sorte de version « durcie » de son Apple Watch. Il a déclaré que le lancement de ces variantes pourrait avoir lieu cette année ou l’année prochaine au plus tôt.

Ce ne serait pas la première fois qu’Apple envisage une montre avec un châssis plus résistant. Il y aurait eu des considérations à ce sujet en 2015, mais elles ne se sont pas concrétisées. Apple tente plutôt de séduire les athlètes et autres clients « actifs » en proposant une série de fonctions sportives sur ses Apple Watch plus traditionnelles.

Cibler un autre marché

Parallèlement, le marché des smartwatches et des montres dotées de châssis spéciaux, généralement protégés par des renforts en plastique supplémentaires, est important. Xiaomi, Casio et co ont donc proposé avec un certain succès des smartwatches et autres wearables livrés avec des étuis robustes.

Selon le rapport, Apple envisage de lancer une Apple Watch baptisée en interne « Explorer Edition », qui présente essentiellement les mêmes fonctionnalités qu’un modèle ordinaire, mais dont le boîtier est renforcé, comme sur les montres G-Shock de Casio. Cependant, selon les rapports, il n’y a pas encore de plans concrets pour la commercialisation effective d’un tel produit.

Apple pourrait utiliser un robuste modèle pour couvrir un secteur du marché qui a été laissé à d’autres vendeurs. Cela renforcerait la domination de l’entreprise sur le marché des wearables, où elle détient déjà une part de marché de 40 %, loin devant tous les autres fournisseurs.