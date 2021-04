Microsoft met fin à Cortana sur iOS et Android

Microsoft met fin à son application Cortana pour iOS et Android. C’est la dernière d’une série de mesures visant à mettre fin à la prise en charge de Cortana sur plusieurs appareils, y compris les Surface Headphones de Microsoft. L’application Cortana pour iOS et Android n’est plus prise en charge, et Microsoft l’a retirée de l’App Store et du Play Store de Google.

« Comme nous l’avons annoncé en juillet, nous allons bientôt mettre fin à la prise en charge de l’application Cortana sur Android et iOS, car Cortana continue son évolution en tant qu’assistant de productivité », peut-on lire dans une note de support de Microsoft repérée par MacRumors. « À partir du 31 mars 2021, le contenu Cortana que vous avez créé — comme les rappels et les listes — ne fonctionnera plus dans l’application mobile de Cortana, mais vous pourrez toujours y accéder depuis Cortana dans Windows ». Les rappels, listes et tâches de Cortana sont désormais disponibles dans l’application Microsoft To Do à la place.

Cela signifie que vous ne pourrez pas demander à Cortana de jouer de la musique à Spotify, de contrôler votre maison connectée et d’autres tâches pour lesquelles vous compteriez sur un assistant vocal.

Microsoft a d’abord lancé Cortana pour iOS et Android en décembre 2015. L’application était initialement conçue pour connecter les PC Windows 10 et les smartphones, mais n’a pas réussi à attirer les foules malgré une grande refonte. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a reconnu les difficultés de l’entreprise à concurrencer d’autres assistants numériques il y a quelques années, révélant que Microsoft ne voyait plus Cortana comme un concurrent d’Alexa et de Google Assistant.

Microsoft avait autrefois envisagé un avenir rempli de réfrigérateurs, de grille-pain et de thermostats alimentés par Cortana. Ce rêve a pris fin au début du mois lorsque la première et unique enceinte Cortana a supprimé l’assistant numérique de Microsoft. D’autres appareils, comme le thermostat GLAS alimenté par Cortana, ne sont également plus alimentés par l’assistant numérique de Microsoft.

Cortana, axé sur les services de Microsoft

Cependant, Cortana n’est pas terminé. Microsoft voit toujours la valeur de l’IA conversationnelle et la société essaie de repositionner Cortana comme un assistant qui peut améliorer les offres de Microsoft axées sur les entreprises.

En effet, elle restera disponible sur Windows 10 et fera partie intégrante de la suite de productivité Microsoft 365 de l’entreprise. Les nouvelles expériences axées sur la productivité comprennent l’intégration de Cortana dans Outlook, Microsoft Teams, et bien, l’application Cortana de Windows 10. Oui, la société a maintenant séparé son assistant vocal de l’OS et peut pousser de nouvelles mises à jour depuis le Microsoft Store. Vous n’avez plus besoin d’attendre les mises à jour biannuelles de Windows 10 pour essayer les nouvelles fonctionnalités en action.