Sony annoncera son prochain smartphone Xperia le 14 avril prochain

Sony a, de manière très discrète, annoncé que son prochain événement Xperia aura lieu le 14 avril. Les nouvelles proviennent d’un tweet du compte Xperia, où il est indiqué qu’il y aura une annonce de nouveaux produits à 9 h 30, heure française.

La société a récemment présenté un smartphone de niche, même par rapport à ses propres normes, avec le Xperia Pro visant à donner une tournure aux cas d’utilisation de la 5G pour ceux qui se concentrent sur les vitesses de téléchargement plus que sur les téléchargements. Le smartphone Android peut non seulement servir de hotspot mobile pour télécharger des photos et des vidéos brutes — y compris des flux en live — à partir d’un appareil photo compatible, mais il dispose également d’une entrée HDMI pour l’utiliser comme moniteur OLED 4 K. C’est malin, mais à 2 500 dollars, le Xperia Pro n’était certainement pas destiné au grand public.

Nous nous attendons donc à ce que la société aborde ce sujet le 14 avril.

L’affiche ne donne aucun indice réel sur ce qui sera annoncé, mais quelques rumeurs ont circulé — l’une sur un nouveau produit phare, le Xperia 1 III, et une autre sur le retour du Xperia Compact, qui pourrait finir par être une réponse Android à l’iPhone mini.

Il convient de noter que d’autres rumeurs font état de nouvelles versions des Xperia 5 et 10, sans parler du modèle Compact. Mais, presque toutes les rumeurs indiquent que nous allons voir une nouvelle entrée dans la gamme phare Xperia 1. Les fuites indiquent que le Xperia 1 III aura un zoom périscopique. En outre, nous pourrions voir le Snapdragon 888 de Qualcomm, jusqu’à 12 Go de mémoire vive (RAM), une connectivité 5G, et un écran 4K avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Un modèle Compact également ?

Il est probable que s’il n’y a qu’un seul smartphone annoncé (ce qui est suggéré par le singulier « produit » dans l’image de Sony), le Xperia 1 III serait celui-ci — la ligne 1 semble être sur un cycle annuel. Le Compact est beaucoup plus un joker — la dernière fois que Sony a sorti un smartphone de marque « Compact » était en 2018, bien qu’il utilise le mot pour commercialiser le Xperia 5 II, avec son écran de 6,1 pouces, qui est à peu près de la même taille qu’un iPhone 12 Pro ou un Galaxy S21.

Les rumeurs concernant une version 2021 du Compact indiquent qu’il aura un écran de 5,5 pouces, ce qui est à peine plus grand que l’écran d’un iPhone mini. Les deux potentiels smartphones seraient équipés d’une prise casque.

Nous saurons avec certitude si l’un ou l’autre de ces points est à l’ordre du jour pour Sony — ou s’il s’agit de quelque chose d’entièrement différent — le 14 avril.