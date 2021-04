by

Le nouveau purificateur d’air de IKEA est design et abordable

Les purificateurs d’air sont très utiles à la maison, surtout depuis que le printemps est arrivé et a apporté avec lui une vague d’envahisseurs polliniques prêts à faire la guerre à vos sinus. Le problème de beaucoup d’entre eux est qu’ils sont soit trop grands pour s’adapter confortablement aux petits appartements, soit trop chers.

La qualité de l’air intérieur a un impact considérable sur votre santé globale, et une mauvaise qualité de l’air entraîne une augmentation des cas d’asthme, ainsi que des maladies cardiaques, du cancer et d’un certain nombre d’autres problèmes de santé graves.

Aujourd’hui, IKEA a lancé le purificateur d’air Förnuftig en France au prix incroyable de 49,99 euros seulement. Le Förnuftig est puissant et utilise un système de filtration à plusieurs étages qui fait un travail plus approfondi.

Le préfiltre élimine les grosses particules de l’air telles que les cheveux et la poussière, tandis qu’un filtre secondaire élimine les particules (y compris le pollen) d’une taille de 2,5 microns. Il existe également un filtre qui élimine les polluants gazeux tels que les composés organiques volatils (COV) et le formaldéhyde, ainsi que les odeurs désagréables provenant du tabagisme et de la cuisson.

Il n’y a pas de connectivité sans fil, de télécommande ou même de capteur pour régler les paramètres. En effet, le Förnuftig n’utilise pas d’application ou de commandes intelligentes ; il se contrôle simplement à l’aide d’un cadran. Il est facile à utiliser, même pour les clients les moins férus de technologie, ce qui élargit l’attrait de ce purificateur d’air. IKEA fournit un support simple pour une utilisation au sol — il y a également une poignée en tissu sur le dessus, pour faciliter le déplacement — ou il peut être fixé au mur, horizontalement ou verticalement.

Moins de 50 euros

Dans les petits espaces, la qualité de l’air est encore plus importante. Si vous vivez dans un appartement de 50 m² à Paris, vous n’allez pas investir dans un appareil qui prend beaucoup de place — vous n’en avez pas à revendre. Le Förnuftig répond à ce besoin. Conçu pour les petits espaces, le Förnuftig purifie l’air dans une zone de 8 à 10 m², et ne mesure que 11 x 45 x 31 cm (profondeur x hauteur x largeur). C’est assez petit pour tenir sur un comptoir.

Que vous recherchiez un purificateur d’air pour une petite chambre ou pour un appartement entier, le Förnuftig est une excellente option lorsque vous n’avez pas l’espace ou l’argent nécessaire.

Le Förnuftig peut être acheté en ligne sur le site Web d’IKEA !