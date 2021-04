Amazon travaillerait sur des puces réseau personnalisées pour ses switches

Selon The Information, Amazon travaillerait sur des puces personnalisées pour ses switches. Ces puces seraient le résultat de l’acquisition par Amazon, pour 350 millions de dollars, de la société israélienne de fabrication de puces Annapurna Labs en 2015.

Amazon prévoit d’utiliser les puces internes pour améliorer ses services d’IA, améliorer l’infrastructure AWS et accélérer les serveurs des centres de données de sa division cloud. Cela aiderait également Amazon à réduire sa dépendance à l’égard de Broadcom qui fournit des puces pour les switches internes actuels d’Amazon.

En avril 2020, Broadcom a imposé aux clients de passer leurs commandes au moins 6 mois à l’avance, au lieu des 2 à 3 mois habituels. Le vice-président des ventes de Broadcom, Nilesh Mistry, a déclaré que l’entreprise était contrainte de prendre cette mesure en raison des possibilités de transport peu fiables causées par la pandémie. Il n’est pas certain que la décision de Broadcom a influencé la décision d’Amazon, mais la production de puces en interne aidera certainement le géant du commerce électronique à éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Il est logique que l’entreprise veuille contrôler complètement ces machines, surtout si l’on considère l’importance de son activité de services Web. Il est possible qu’Amazon puisse même offrir certains services qu’elle n’était pas en mesure d’offrir auparavant, grâce aux nouveaux switches, suggère The Information, citant le logiciel d’apprentissage automatique qu’Amazon offre et qui fonctionne actuellement sur les puces Annapurna.

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon travaille au développement d’une puce personnalisée. La société a déjà travaillé avec MediaTek de Taiwain pour concevoir une puce pour les enceintes connectées Echo, qu’Amazon a utilisée pour améliorer les réponses d’Alexa.

L’expérience

Amazon travaille également sur une puce d’apprentissage automatique personnalisée, baptisée Trainium, qui, selon elle, offrira des performances élevées lors de l’entraînement de modèles ML sur des plateformes cloud. AWS devrait mettre cette puce à la disposition de ses clients dans les mois à venir.

La conception de puces personnalisées devient rapidement un enjeu pour les grandes entreprises technologiques. Nous avons récemment vu des rapports selon lesquels Google et Microsoft construisent des processeurs personnalisés pour leurs appareils, et Apple le fait depuis des années maintenant, avec les Macs M1 qui sont un exemple de la façon dont les produits d’une entreprise peuvent être beaucoup plus puissants lorsqu’elle contrôle à la fois le matériel et le logiciel.

Amazon n’est peut-être pas un titan dans le domaine des smartphones ou des PC, mais c’est un géant dans le domaine du cloud, et c’est là qu’il semble se concentrer sur la mise en œuvre de nouvelles puces.