Intel veut fabriquer des puces ARM pour Apple et des tiers

L’expansion dans le secteur de la fonderie n’est pas vraiment un grand pas en avant, car l’entreprise possède le savoir-faire et la propriété intellectuelle nécessaires à ce type d’activité. Cependant, ce que certains pourraient remettre en question, c’est sa capacité réelle à fabriquer ces pièces critiques de silicium, en particulier avec des processus de 7 nm, et encore moins avec des processus de 5 nm. Intel se vante de ses progrès dans le développement de son processus en 7 nm, mais ce processus est toujours en cours de développement.

Un aspect intéressant de l’IFS est qu’il ne se limitera pas au silicium basé sur l’architecture x86. Il est également ouvert à la fabrication de puces ARM et même RISC-V, par exemple, le Apple M1 basé sur ARM ou ses successeurs, ainsi que d’autres puces ARM utilisées pour les contrôleurs ou d’autres parties des Mac, iPhone et autres.