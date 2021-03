Razer lance le Kraken V3 X, un nouveau casque de jeu à 80 euros

by

by

Les casques de jeu de la série Kraken de Razer sont depuis longtemps une option très populaire, et aujourd’hui la société sort une nouvelle itération. Celui-ci s’appelle le Kraken V3 X, et avec un design léger, de nouveaux pilotes et un éclairage Chroma RGB, il pourrait bien être un autre grand succès.

Le casque ne pèse que 285 grammes sans compter le câble. Pour atteindre ce poids plume, la construction est en grande partie en plastique, mais vous apprécierez cette conception légère comme une plume lors de sessions de jeu prolongées. Il n’est pas aussi léger que le Razer BlackShark V2 Pro, mais c’est une option beaucoup plus chère.

Les écouteurs sont dotés de coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme et un tissu hybride, conçus pour le confort de vos oreilles pendant vos marathons de jeu. Razer a conservé les effets lumineux Chroma RGB sur le côté des écouteurs. En outre, le bandeau a été rembourré, là encore pour soulager la pression sur votre tête pendant de longues sessions de jeu.

À l’intérieur des écouteurs, vous trouverez les pilotes TriForce de 40 mm de Razer, qui gèrent des fréquences allant de 12 Hz à 28 kHz avec une sensibilité de 103 dB SPL/mW. Leur impédance n’est pas élevée (32 ohms), mais cela n’a pas vraiment d’importance puisque le casque est livré avec son propre convertisseur numérique-analogique USB intégré. Une mise à niveau surround 7.1 THX Spatial Audio est disponible en option pour 24,99 euros.

Bien sûr, tout ne se résume pas à ce que vous entendez, c’est pourquoi le microphone du casque est le micro cardioïde HyperClear de Razer, qui est conçu pour capter votre voix et les sons provenant de cette direction, et moins ceux du clavier et de la souris.

Un prix abordable

Tout bien considéré, il n’y a pas de grands changements dans ce casque — il reste assez proche de la recette classique du Kraken. Ce modèle réduit simplement la richesse du RGB sur le Kraken Ultimate et n’est pas livré avec le support THX d’usine — c’est essentiellement un Kraken X USB, bien qu’avec quelques changements mineurs au niveau des pilotes, de la construction et de l’illumination RGB.

Mais ce n’est pas grave, car le casque est vendu 79,99 euros, ce qui n’est pas mal pour un casque USB avec un support RGB. Le Kraken V3 X est disponible à la vente dès maintenant.