Intel Meteor Lake : les premiers processeurs de bureau en 7 nm attendus en 2023

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a confirmé que la société était sur la bonne voie en ce qui concerne ses projets de gravure en 7 nm, et que les premières puces utilisant ce nouveau nœud plus petit de 7 nm feraient leur apparition en 2023 sur les ordinateurs de bureau. Connu sous le nom de code « Meteor Lake », le nouveau processeur d’Intel sera fabriqué à l’aide du processus de 7 nm et de la lithographie ultraviolette, ou EUV, dans un flux de processus réarchitecturé et simplifié, a déclaré la société.

« Intel prévoit son premier processeur client en 7 nm (nom de code “Meteor Lake”) au cours du deuxième trimestre de cette année », a déclaré la société lors de la présentation de ses nouveaux plans de fabrication au Unleashed : Engineering the Future. “Outre l’innovation en matière de processus, le leadership d’Intel en matière de technologie de conditionnement est un facteur de différenciation important qui permet de combiner plusieurs IP ou “tuiles” pour fournir des produits sur mesure uniques qui répondent aux diverses exigences des clients dans un monde d’informatique omniprésente.”

La lutte initiale d’Intel pour atteindre le processus de fabrication plus petit et plus efficace de 10 nm et 7 nm avait été fortement médiatisée auparavant, mais la société a déclaré qu’elle s’appuie sur l’EUV pour l’aider à simplifier le flux de processus. Intel prévoit qu’une grande partie de sa gamme de produits sera basée sur le processus 7 nm en 2023. À titre de référence, AMD a déjà basé tous ses produits récents sur le nœud de 7 nm de TSMC, tandis que NVIDIA a récemment utilisé le nœud de 8 nm de Samsung.

Le premier processeur Intel à utiliser le processus 7 nm ne sera pas techniquement la gamme « Meteor Lake ». Ce processus fera ses débuts sur « Ponte Vecchio », qui est destiné au calcul à haute performance, comme le superordinateur Aurora. Après le lancement de Ponte Vecchio, Intel devrait lancer « Meteor Lake » avec le nœud de 7 nm en 2023 après une vérification de la propriété intellectuelle de conception au 2e trimestre de cette année.

Selon Anandtech, Meteor Lake exploitera également la technologie Foveros d’Intel.

La concurrence est en avance

Comme Alder Lake, qui arrivera plus tard cette année sur les ordinateurs de bureau et les mobiles, Meteor Lake devrait utiliser la conception de puce hétérogène d’Intel, combinant des cœurs à haute performance avec des cœurs à faible consommation d’énergie pour maximiser la puissance de traitement et l’efficacité énergétique. Intel devrait combiner les cœurs Ocean Cove et Gracemont pour Meteor Lake en utilisant une pile 3D avec la technologie issue de son acquisition de Foveros.

Plus récemment, la rumeur veut qu’Intel s’appuie sur une nouvelle architecture Redwood Cove qui fera de Meteor Lake un nœud plus agnostique, ce qui signifie que les cœurs peuvent être fabriqués dans différents laboratoires, puis empilés ensemble. L’utilisation de l’empilement 3D permettra à Intel de mélanger ses propres cœurs avec ceux fabriqués par d’autres fabricants, comme TSMC ou Samsung, selon Wccftech. L’utilisation de plusieurs fabricants pourrait aider Intel à éviter les pénuries et les problèmes de fabrication que la société a connus dans le passé pour Meteor Lake.