Microsoft promet une amélioration des performances de Teams sur Mac

Microsoft a récemment confirmé qu’elle travaillait sur l’amélioration des performances de son client de bureau Teams sur Mac, mais d’autres détails n’ont pas été partagés. Teams est l’un des services dont l’adoption est montée en flèche tout au long de 2020, et selon les derniers chiffres partagés par le géant du logiciel basé à Redmond lui-même, il compte désormais plus de 115 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

Ainsi, Microsoft travaille maintenant sur tous les fronts en même temps, en essayant d’apporter non seulement davantage de nouvelles fonctionnalités aux abonnés à travers le monde, mais aussi d’améliorer la performance globale et de résoudre les problèmes dont les utilisateurs se plaignent.

L’un de ces problèmes est la lenteur des performances sur les Mac, quelque chose que le géant du logiciel basé à Redmond dit travailler actuellement à résoudre avec la sortie d’une nouvelle mise à jour dans un proche avenir.

« Nous vous remercions pour vos commentaires. Nous cherchons continuellement à améliorer les performances du client Mac, y compris les améliorations de Electron 10 qui sont en cours de publication. Nous nous attaquons également de manière agressive à d’autres domaines de performance autour du client Mac », a déclaré récemment un ingénieur de Microsoft dans une publication sur UserVoice, confirmant que l’équipe de Teams travaille actuellement sur l’amélioration des performances du client Mac.

La prise en charge de la puce Apple M1 est en cours

En ce qui concerne la confirmation de la prise en charge des puces Apple Silicon, la seule chose que nous avons obtenue est qu’une telle version est actuellement en préparation, sans autre précision actuellement disponible.

Microsoft a déclaré en décembre dernier que si Teams utilise une émulation pour fonctionner sur les Mac dotés d’une puce Apple Silicon, une version optimisée pour M1 est également en préparation. « Avec plus de 115M d’utilisateurs actifs quotidiens, Teams est devenu un élément essentiel de la façon dont de nombreuses personnes naviguent dans la situation actuelle. Teams vous permet de vous rencontrer, de chatter, d’appeler et de collaborer dans une seule et même application. Et, lorsque les gens travaillent dans Teams, ils bénéficient tous de l’étendue et de la profondeur de Microsoft 365. Microsoft Teams est actuellement disponible en mode d’émulation Rosetta sur les Mac avec M1 et le navigateur. Nous travaillons sur la prise en charge de l’application universelle pour les Mac M1 et nous partagerons plus d’informations au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux », a déclaré la société.