Le nouvel HomePod pourrait être équipé d'une caméra FaceTime et d'un écran

L’envie de maison connectée est dans les esprits de tous les constructeurs et consommateurs, mais les utilisateurs de l’écosystème HomeKit n’ont pas cette chance. Mais, un nouveau rapport de Bloomberg suggère que Apple pourrait sortir un HomePod avec un écran et une caméra FaceTime, un produit qui pourrait donner à HomeKit un nouveau sens et fournir une réelle alternative aux appareils Nest Hub de Google et Echo Show d’Amazon.

Dans le rapport, Gurman affirme que, « avant l’abandon du HomePod original, la société avait travaillé sur une mise à niveau pour une sortie en 2022. Elle a également développé de nouvelles enceintes avec des écrans et des caméras, mais un tel lancement n’est pas imminent ».

Mark Gurman de Bloomberg affirme qu’Apple « développe de nouvelles enceintes avec des écrans et des caméras », bien qu’un tel produit ne sera probablement pas lancé en 2021. Cette fuite est partiellement confirmée par Steve Moser, collaborateur de MacRumors, qui a récemment découvert le framework FaceTime et iMessage dans le code bêta de tvOS 14.5 (Apple TV et HomePod partagent le même code de base). Ce nouveau framework FaceTime est différent du logiciel FaceTime Audio actuellement intégré au HomePod.

Le rapport de Bloomberg susmentionné fait également état d’un capteur de température et d’humidité caché dans le HomePod mini. Ce capteur est actuellement désactivé, mais Apple pourrait l’activer à tout moment par le biais d’une mise à jour logicielle. Un tel capteur pourrait offrir plus de précision aux thermostats connectés, bien qu’il puisse également fournir des informations visuelles sur la température et l’humidité sur un smart display HomeKit.

Les smart displays sont souvent plus accessibles aux propriétaires de maisons connectées débutants que les enceintes sans écran, et ils prennent en charge des fonctionnalités visuelles telles que les diaporamas de photos, les relevés de température, le streaming vidéo et le chat vidéo, ce qui devrait attirer les personnes qui n’investiraient normalement pas dans un équipement de la maison intelligente.

Pas pour 2021

Malheureusement, un smart display HomeKit ne sortira probablement pas en 2021, et les informations sur le produit sont rares pour le moment.

Apple a toujours eu du mal dans le domaine de la maison connectée, Amazon et Google dominant le marché avec leurs enceintes connectées et les smart displays. L’Apple HomePod a longtemps tenu son rang dans le classement des meilleures enceintes sans fil que vous pouvez acheter, mais c’est principalement en raison de ses excellentes performances audio – en termes d’intégration à la maison connectée, elle ne se mesure pas à la Amazon Echo ou à la Nest Hub de Google.