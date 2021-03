Qualcomm préparerait une console de jeu analogue à la Nintendo Switch

Vous voulez une console comme la Nintendo Switch avec la flexibilité d’Android ? Votre souhait pourrait être exaucé. Une source de Android Police affirme que Qualcomm développe une console de jeu analogue à la Switch qui serait vendue au grand public — il ne s’agirait pas seulement d’un design de référence comme de nombreux appareils mobiles passés de la société.

Fidèle à la formule de la Switch, la console de jeu de Qualcomm aurait des contrôleurs détachables de style Joy-Con et une sortie vers un écran externe. Elle serait plus épaisse qu’un smartphone, mais Qualcomm profiterait de cet espace pour offrir davantage de puissance de calcul et une batterie d’une capacité de 6 000 mAh à charge rapide. Au moins une version prendrait en charge la 5G, et un emplacement pour une carte SD offrirait de la place pour davantage de jeux.

Le logiciel jouerait également un rôle important. La console de jeu de Qualcomm fonctionnerait avec une version personnalisée d’Android 12 qui prendrait en charge non seulement le Google Play Store, mais aussi une version Android de l’Epic Games Store. Vous auriez ainsi une autre option pour vivre une expérience Fortnite en déplacement…

Si la rumeur est exacte, Qualcomm espère sortir sa console de jeu au premier trimestre 2022 à un prix d’environ 300 dollars. Bien que ce prix soit compétitif par rapport aux prix habituels de la Switch, le géant américain ne se ferait pas d’illusions sur sa capacité à éclipser Nintendo. Un peu comme les PC Surface de Microsoft, cette « copie » de la Switch inciterait idéalement les partenaires à explorer de nouveaux concepts matériels.

Qualcomm s’est refusé à tout commentaire. On ne sait pas si cela a un rapport avec une rumeur selon laquelle Qualcomm ferait équipe avec ASUS pour développer des smartphones de jeu sous sa propre marque, bien que l’entreprise ait laissé entendre que toute collaboration était strictement destinée à des produits de référence.

Se passer d’un smartphone pour une console dédiée

Une console de jeu de Qualcomm analogue à la Switch pourrait avoir du sens. Le jeu mobile reste populaire, avec des gens qui achètent des smartphones haut de gamme comme le ROG Phone 5 juste pour avoir un avantage dans le dernier jeu de tir à la première personne. Qualcomm pourrait répondre aux besoins de ces passionnés avec un appareil dédié, et qui aurait sa propre autonomie, laissant votre smartphone pour une utilisation plus « standard ».

Bien sûr, persuader les gens d’adopter cette stratégie à deux appareils est une autre affaire. S’il n’y a pas de jeux exclusifs ou optimisés, les gens pourraient être heureux de s’en tenir à leur smartphone.

Ainsi, d’ici l’année prochaine, nous pourrions avoir un concurrent de la Nintendo Switch fabriqué par Qualcomm et basé sur Android. Évidemment, ce n’est pas pour tout de suite, donc les choses peuvent changer d’ici là, et il est possible que cet appareil prévu ne voie jamais le jour.