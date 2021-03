OnePlus lance son OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro à partir de 719 euros

Dans ce qui semble être le lancement le plus médiatisé de l’histoire de l’entreprise, OnePlus a étendu sa gamme de flagships avec le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, deux smartphones haut de gamme, et dont le focus est mis sur la photo.

En effet, la société vient de lancer en Europe ses deux nouveaux smartphones (dont la réputation n’est plus à faire) lors d’un événement virtuel, durant lequel elle a également officialisé sa première smartwatch, la OnePlus Watch.

Bien évidemment, ces deux nouveaux smartphones mettent la 5G à la portée de tous, et viennent surtout offrir des caractéristiques haut de gamme, à un prix relativement abordable puisque le OnePlus 9 de base commence à 719 euros.

OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 9 Pro peut être considéré comme le must have pour tous les fans de la marque, et il vient marcher sur les plates-bandes des fleurons de OPPO, Samsung ou encore Apple. Le 9 Pro est donc un élégant et puissant smartphone avec un design qui ne bouleverse pas les codes, mais qui ne manquera pas d’attirer l’œil. En outre, il offre quelques caractéristiques uniques prêtes à vous attirer.

C’est également un appareil important pour OnePlus, puisque la société à l’occasion de rattraper des concurrents tels que Huawei sur le marché chinois, et cherchera sans doute à tirer parti des difficultés de son rival cette année.

Pour ce qui est des spécifications, le OnePlus 9 Pro est équipé d’un écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces d’une résolution Quad HD+, soit 3 216 x 1 440 pixels, avec un taux de rafraichissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz, et une densité de pixels de 525 ppp. En outre, cet écran a un ratio 20.1 : 9, offre une luminosité maximale de 1 300 nits, propose une fidélité des couleurs de 0,3 JNCD et a reçu la certification HDR10+, ce qui en fait un écran très agréable à regarder, quelles que soient les conditions d’éclairage. En outre, cet écran occupe la quasi-totalité de la face avant du smartphone, avec des bords légèrement incurvés à gauche et à droite, lui donnant une sensation très premium. Néanmoins, l’écran a une découpe en haut à gauche pour loger la caméra frontale de 16 mégapixels, à ouverture f/2,4.

Sous le capot, le OnePlus 9 Pro possède de composants que l’on peut attendre d’un flagship en 2021. Il est propulsé par le puissant processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Il s’agit d’un processeur Kryo 680 avec des vitesses d’horloge allant jusqu’à 2,84 GHz, et du GPU Adreno 660. Il est couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5, et 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1. Malheureusement, il faudra choisir au moment de l’achat la quantité nécessaire puisqu’il n’y a pas de port micro SD dans le smartphone.

Focus sur la photo

Mais, là où OnePlus a peut-être grandement progressé, c’est la partie photo. En effet, en annonçant un partenariat avec la populaire marque de caméra Hasselblad, OnePlus veut marquer son territoire sur la photo et progresser là où même le PDG de la société avait ciblé les lacunes. Alors, est-ce que le mariage des deux est réussi ? Nous allons rapidement le découvrir en testant le smartphone dans la vraie vie.

Quoi qu’il en soit, le smartphone possède un bloc de caméra rectangulaire à l’arrière, analogue à celui du OnePlus 8T, qui loge quatre capteurs. On retrouve un capteur photo principal Sony IMX789 de 48 mégapixels avec une ouverture f/1,8 et une stabilisation optique de l’image (OIS), un capteur photo ultra grand-angle Sony IMX766 de 50 mégapixels à ouverture f/2,2, un capteur photo téléobjectif de 8 mégapixels à ouverture f/2,4 et OIS, et enfin un capteur monochrome de 2 mégapixels. On retrouve également dans le bloc de la caméra un double flash LED. Le 9 Pro va notamment être en capacité de filmer en 8K à 30 fps.

Enfin, le OnePlus 9 Pro est également équipé d’une batterie à double cellule d’une capacité de 4 500 mAh qui permet une charge rapide de 65 W par le port USB-C, et une charge rapide également sans fil de 50 W. Cela permettra de recharger la batterie à 100 % en moins de 30 minutes. Il fonctionne avec OxygenOS, basée sur Android 11. Et côté connectivité, on va retrouver du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 ou encore de la 5 G.

Le OnePlus 9 Pro sera disponible dans 3 coloris, à savoir Morning Mist, Pine Green et Stellar Black.

OnePlus 9

Mais, OnePlus n’a pas seulement qu’une version haut de gamme, puisque l’on retrouve un OnePlus 9 standard qui reprend les éléments phares de son grand frère, et délaisse certains éléments pour le rendre plus abordable. Parmi le changement notable, on peut citer le châssis en polymère renforcé de fibre de verre qui vient remplacer le cadre aluminium du modèle Pro. Néanmoins, grâce à un processus de métallisation nouvellement développé par OnePlus, le rendu est vraiment bluffant, avec un aspect brillant et premium.

Outre la conception, le OnePlus 9 dispose d’un écran plus petit, avec une dalle AMOLED de 6,55 pouces et une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels (402 ppp). Là encore on retrouve une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, une aubaine pour les amateurs de jeu notamment. La luminosité maximale de cette dalle est de 1 100 nits, et le ratio est de 20:9. Il a également obtenu la certification HDR10+.

Sous le capot, on retrouve les mêmes spécifications avec le Snapdragon 888, 8 ou 12 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage interne. Là encore, pas de possibilité d’augmenter la capacité de stockage avec une carte micro SD. Néanmoins, là on retrouve une différence entre le OnePlus 9 et le 9 Pro concerne les caméras. À l’arrière du OnePlus 9 on retrouve un bloc de caméra de 3 capteurs, composé d’un capteur principal Sony IMX689 de 48 mégapixels, OIS, et à ouverture f/1,8, un capteur ultra grand-angle Sony IMX766 de 50 mégapixels à ouverture f/2,2, et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels. On retrouve aussi un double flash LED. À l’avant, la caméra frontale est aussi logée dans l’écran poinçonné, et il s’agit d’un capteur Sony IMX471 de 16 mégapixels avec EIS et à ouverture f/2,4.

Le OnePlus se vantera également d’une charge filaire de 65 W, et d’une charge sans fil 15 W pour sa batterie d’une capacité de 4 500 mAh. Là encore, le smartphone mettra en avant les dernières technologies de connectivité, notamment la 5G.

Le OnePlus 9 sera également disponible en 3 coloris inspirés de la nature, à savoir Winter Mist, Arctic Sky et Astral Black.

Prix et disponibilité

Concernant les prix, le OnePlus 9 Pro sera commercialisé en deux variantes, 8 Go de RAM et 128 Go à 919 euros ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 999 euros. Les précommandes seront ouvertes aujourd’hui à 16 h 30, avec un bundle comprenant un OnePlus 9 Pro et un chargeur sans OnePlus Warp Charge 50 ou les OnePlus Buds. Le smartphone sera mis en vente le 31 mars sur le site de OnePlus, Amazon ou encore les distributeurs FNAC/Darty.

Pour le OnePlus 9, le smartphone avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera vendu au prix de 719 euros, tandis que le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera vendu au prix de 819 euros. Les précommandes ouvrent aujourd’hui à 16 h 30, avec une offre comprenant le OnePlus 9 et les OnePlus Buds Z. Il sera disponible en vente le 26 avril sur le site de OnePlus, Amazon ou encore les distributeurs FNAC/Darty.

Le chargeur sans fil OnePlus Warp Charge 50 sera quant à lui disponible au prix de 69,95 euros.