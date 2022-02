Le Black Shark 4 Pro est enfin lancé sur le marché international

Il y a un autre smartphone dédié au gaming qui est devenu disponible pour le marché international, et c’est le Black Shark 4 Pro. Ce smartphone a été lancé en Chine l’année dernière avec des spécifications phares et un prix très attrayant, mais il a fallu à Black Shark presque une année entière pour apporter l’appareil dans d’autres parties du monde.

Même si Xiaomi a investi une somme d’argent importante dans Black Shark, cette dernière est une société totalement distincte. Black Shark a un objectif et un seul : fabriquer des smartphones dédiés aux joueurs. Son premier appareil a été annoncé en 2018, et depuis, l’entreprise a sorti plusieurs modèles. Contrairement à d’autres marques chinoises, Black Shark vise également à livrer ses dispositifs dans le monde entier.

Revenons au smartphone en question. Le Black Shark 4 Pro a presque un an, mais certaines de ses spécifications feront tourner les têtes même aujourd’hui. Il y a un chipset Snapdragon 888 (pas de Snapdragon 8 Gen 1), une charge rapide de 120 W, et un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution full HD+.

L’écran est assez impressionnant, étant donné que le Nubia Red Magic 7 récemment lancé arbore presque le même panneau. Il s’agit d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz. Il prend également en charge HDR10+, et Black Shark l’évalue à 1 300 nits en luminosité maximale.

La configuration de la mémoire est assez standard par rapport aux normes des smartphones dédiés au gaming — le Black Shark 4 Pro est livré avec 12 Go de RAM (ce qui est plus que suffisant), et 256 Go de stockage. Il n’y a pas d’emplacement pour l’extension de la carte micros SD, mais d’un autre côté, il y a une prise audio de 3,5 mm.

Une grosse charge rapide

Pour le bloc caméra, on retrouve une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels, et une caméra macro de 5 mégapixels. La caméra frontale est un capteur de 20 mégapixels avec une mise au point fixe, et il est positionné dans un trou au centre de l’écran.

Passons à la batterie, elle a une capacité de 4 500 mAh, et elle se compose probablement de deux cellules séparées que vous pouvez charger simultanément avec le chargeur de 120W inclus. Comme le smartphone a été lancé en Chine il y a des mois, il y a quelques tests de charge qui circulent. Il est l’un de ceux qui se rechargent le plus rapidement au monde — il ne faut que 5 minutes pour le charger à 50 %, et moins de 15 minutes pour que la batterie soit complètement chargée.

Parmi les autres spécifications notables, citons un capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran, des haut-parleurs stéréo et la prise en charge de la 5G et de la 4G, ainsi que le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0 et le NFC. Pour la partie logicielle, le Black Shark 4 Pro est livré avec la surcouche JoyUI 12.5 (basée sur le MIUI 12.5 de Xiaomi) basée sur Android 11 — avec une mise à jour vers Android 12 qui pourrait arriver avec JoyUI 13. Enfin, il y a un logo LED à l’arrière et deux boutons d’épaule capacitifs sur le côté du smartphone.

Prix et disponibilité

Le Black Shark 4 Pro est disponible sur le site Web de Black Shark. Il est disponible en deux configurations de RAM/stockage, dont les prix sont les suivants :

8 Go de RAM + 128 Go de stockage rapide : 579 euros

12 Go de RAM + 256 Go de stockage rapide : 679 euros

Le Black Shark 4 Pro est disponible en trois finitions : Shadow Black, Misty Gray et Cosmos Black.