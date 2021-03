Xiaomi lance son POCO X3 Pro et son POCO F3 à partir de 199 €

Mettant fin aux fuites et aux rumeurs, POCO a lancé deux nouveaux smartphones en Europe hier. Baptisés POCO X3 Pro et POCO F3, ces smartphones très attendus sont livrés avec des SoC Snapdragon premium, des caméras de 48 mégapixels, des écrans avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et bien plus encore.

Alors, jetons un coup d’œil à certaines des spécifications clés des deux appareils avant de passer aux prix et à la disponibilité.

POCO X3 Pro : spécifications et caractéristiques

En commençant par le POCO X3 Pro, l’appareil est une version améliorée du POCO X3 que la société a lancé à la fin de l’année dernière. Il est doté d’un écran LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une protection Gorilla Glass 6 et d’une résolution full HD+. Il y a également un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté qui double le bouton d’alimentation d’une telle fonctionnalité. Le panneau de l’écran est perforé pour loger une caméra frontale de 20 mégapixels.

En ce qui concerne les caméras, le POCO X3 Pro est équipé d’un module à quatre caméras à l’arrière. Il est doté d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels avec un FOV de 119 degrés, et de deux objectifs de 2 mégapixels pour les photos macro et les informations sur la profondeur. Il s’agit d’une mise à niveau par rapport au capteur primaire de 64 mégapixels qui est à bord du POCO X3.

Sous le capot, le POCO X3 Pro est équipé du processeur Snapdragon 860 de Qualcomm associé au GPU Adreno 640. Il s’agit d’une version rebrandée du Snapdragon 855+ d’il y a quelques années. Il n’y a aucune différence dans les spécifications et même Qualcomm l’affirme sur son site Web.

L’appareil est également proposé en deux configurations, dont un modèle à 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et une variante à 8 Go de RAM + 256 Go de stockage. Il y a également un emplacement pour une carte micro SD qui permettra aux utilisateurs d’étendre le stockage jusqu’à 1 To.

L’appareil est également livré avec une grosse batterie de 5 160 mAh avec un support de charge rapide de 33 W. Elle devrait offrir une autonomie de 2 jours avec une utilisation légère à moyenne, selon POCO. Il est également livré avec la technologie Liquidcool 1.0+ de la société pour une meilleure performance thermique. Il y a un port USB-C en bas, ainsi que la prise casque OG de 3,5 mm.

Le POCO X3 Pro est proposé en trois options de couleur — Nuit Obscure, Bleu Glacé et Blanc Cuivré. Il fonctionne sous MIUI for POCO, une surcouche basée sur Android 11.

POCO F3 : spécifications et caractéristiques

Maintenant, pour en venir au POCO F3, l’appareil est essentiellement une version rebrandée du Redmi K40 que Xiaomi a lancé en Chine le mois dernier. Par conséquent, les spécifications du POCO F3 sont assez similaires à celles du Redmi K40. Le POCO F3 dispose d’un panneau AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz. Le panneau est livré avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, une luminosité maximale de 1300 nits et un support HDR10+ pour une meilleure reproduction des couleurs.

En ce qui concerne les composants internes, le POCO F3 est équipé du nouveau processeur Snapdragon 870 de Qualcomm. Il s’agit d’une version améliorée du SoC Snapdragon 865+. De plus, tout comme le X3 Pro, il existe deux variantes de stockage du POCO F3 qui ont jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Et si vous vous interrogez sur les benchmarks, le POCO F3 a obtenu plus de 640 000 points sur AnTuTu.

Maintenant, pour en venir aux caméras, il embarque une configuration verticale à trois caméras à l’arrière avec la marque POCO 5G. Elle comprend un capteur primaire Sony IMX582 de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels avec un FOV de 119 degrés et un téléobjectif macro de 5 mégapixels. Il y a aussi une caméra frontale de 20 mégapixels à l’avant, logé à l’intérieur de la découpe en forme de trou.

Le POCO F3 est également équipé d’une batterie de 4 520 mAh avec un support de la charge rapide de 33 W. En ce qui concerne la connectivité, l’appareil est équipé du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, du GNSS et de la connectivité 5G. Il est équipé d’une paire de haut-parleurs doubles à l’avant avec un support Dolby Atmos.

Il est disponible en trois options de couleur — Nuit Noire et Arctic White avec une petite marque POCO 5G, et Bleu Océan avec trois nuances de bleu et une grande marque POCO 5G à l’arrière. Il fonctionne sous MIUI for POCO, basée sur Android 11.

Prix et disponibilité

Maintenant, pour en venir aux prix et à la disponibilité des appareils, la société lancera la variante de base du POCO X3 Pro à un prix Early Bird de 199 euros le 24 mars. Il sera disponible pour ledit prix jusqu’au 4 avril, et après cette date, l’appareil sera vendu pour 249 euros. Pour la variante haut de gamme avec 8 Go de RAM + 256 Go de stockage, le prix de prévente est de 249 euros. Après ladite date limite, l’appareil sera vendu

au prix de 279 euros.

Le POCO X3 Pro sera disponible à l’achat sur diverses plateformes en ligne, notamment le site officiel de POCO, Amazon, la plateforme Mi Home, AliExpress, eBay, et plus encore.

Le POCO F3, quant à lui, sera proposé à un prix initial de 299 € pour la variante de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Après le délai de prévente, l’appareil sera vendu au détail au prix de 349 €. De même, la variante haut de gamme avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposée au prix de 349 €. Après cela, il sera vendu au prix de 399 €.

Le POCO F3 sera disponible au prix de prévente du 27 mars au 6 avril et sera disponible sur diverses plateformes en ligne, telles que le site officiel de la société, Amazon, AliExpress, Shopee, et plus encore.