Apple en passe de vendre 250 millions d’iPhone 12 en 2021

« Pour le trimestre de mars, nous pensons que le nombre total d’iPhone est resté dans la fourchette de 56 à 62 millions », expliquent les analystes. « Pour le trimestre de juin, nous pensons que la fabrication est restée pratiquement inchangée et se situe dans la fourchette des 40 millions. Nous n’avons pas vu une tendance de lancement aussi robuste que celle-ci depuis un certain nombre d’années pour Apple et la seule trajectoire d’iPhone similaire serait l’iPhone 6 en 2014 selon notre analyse ».

L’iPhone 12 a été lancé plus tard que prévu, mais depuis, l’appareil se vend comme des petits pains. Et il s’avère que la demande pour l’ensemble de la gamme reste forte, avec deux analystes prévoyant qu’Apple pourrait éventuellement établir son propre nouveau record personnel dans le monde des smartphones.