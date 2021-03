La OnePlus Watch fait l’objet d’un premier rendu avant l’annonce du 23 mars

La première smartwatch tant attendue de OnePlus a fait sa première apparition avant le prochain événement de lancement de la société le 23 mars, qui semble de moins en moins pertinent alors que presque toutes les informations sur sa nouvelle gamme de produits sont mises en ligne.

Révélée entièrement par Unbox Therapy, la OnePlus Watch ne semble pas révolutionner le design de la montre connectée. Deux boutons sont visibles sur le côté droit de la montre, et est prend l’apparence d’un montre “standard”. Il est également intéressant de voir ce qui semble être des bracelets de montre standard, au lieu des bracelets propriétaires qui sont populaires chez des sociétés comme Apple et Fitbit.

L’image donne également un premier aperçu du nouveau système d’exploitation de la montre, que le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé dans un message sur le forum communautaire de la société qu’il ne s’agit pas de Wear OS, mais d’un système d’exploitation de type RTOS. La publication de Lau promet également une “connectivité transparente” aux smartphones, écouteurs et téléviseurs OnePlus, ainsi qu’un “prix abordable.”

Ishan Agarwal a également révélé des détails plus spécifiques sur les spécifications de la OnePlus Watch, affirmant qu’elle mesurera 46 mm, disposera d’une résistance à l’eau IP68, et disposera d’une version du système Warp Charge de OnePlus (promettant une semaine d’autonomie pour une charge de 20 minutes).

Focus sur le sport

Elle disposera également de 4 Go de stockage et de la capacité de voir les notifications, les appels entrants et de détecter automatiquement les séances d’entraînement.

Exclusive: OnePlus Watch Specifications – 46mm

– IP68

– Warp Charge (A week of charge in 20 minutes)

– Sleep, Stress, Blood Saturation, Heart Rate Monitoring

– Check Notifications, Calls

– Control OnePlus TV

– 4GB Storage

– Auto Workout Detection More: https://t.co/m4Cr3ckTWR pic.twitter.com/TP75nMCmXd — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 17, 2021

Agarwal précise également que la montre sera capable de suivre le sommeil, le stress, la saturation en oxygène du sang et la fréquence cardiaque – ce qui pourrait correspondre aux quatre barres de suivi colorées vues sur la face de la montre dans l’image de Unbox Therapy.

L’annonce aura lieu le 23 mars aux côtés du OnePlus 9.