Les rendus du Xiaomi Black Shark 4 montrent de curieux changements de design

Alors que la plupart des smartphones de gaming ont un design assez « unique » — c’est-à-dire qu’ils sont anguleux avec beaucoup de LED — nous avons entendu dire que le Xiaomi Black Shark 4 pourrait être différent. Des photos de certification ont montré un design plus sobre, et de nouvelles photos confirment cette hypothèse.

Ces images proviennent de Digital Chat Station qui a partagé trois photos du futur smartphone de gaming, bien qu’il semble qu’elles proviennent d’une source différente à en juger par le filigrane qu’elles portent. Alors que le smartphone est glissé dans un boîtier avec un ventilateur, nous pouvons voir certaines choses que nous n’avons pas vues dans d’autres smartphones de gaming pour ce futur Black Shark 4.

Tout d’abord, l’écran a une découpe de type « punch-hole » pour loger la caméra frontale, ayant pour conséquence d’interrompre l’image par un trou circulaire. Les smartphones de gaming n’utilisent généralement pas ce type de découpe, car elle casse un peu l’affichage, ce qui peut être gênant pour les jeux.

La deuxième image montre l’attache du ventilateur, qui sera probablement un accessoire que l’on pourra apposer sur le smartphone, et nous pouvons également voir la disposition de la caméra arrière. Le bloc de la caméra semble identique à celui montré dans l’image de certification liée ci-dessus, ce qui suggère que l’image était exacte. Selon cette image, il n’y a pas de LED, et l’appareil ressemble à un smartphone ordinaire sans aucun élément de conception de jeu supplémentaire.

Il y a également un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, ce qui est différent de la plupart des smartphones de gaming qui ont un capteur intégré à l’écran.

#DigitalChatStation

The appearance of Black Shark 4 comes out, centered ultra-microporous OLED + rear horizontal three-camera + lifting shoulder button + side fingerprint, this generation of design does not kill Matt… 😎 pic.twitter.com/Vkn9MJSlES

—Digital Chat Station (@chat_station) March 18, 2021