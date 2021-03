Apple était, est et restera le roi des wearables selon IDC

De nouvelles données partagées par IDC montrent que Apple est resté le roi des wearables en 2020, cette fois avec une part de marché totalement impressionnante.

Le géant technologique basé à Cupertino s’est assuré pas moins de 34,1 % du marché des wearables, loin devant Xiaomi, deuxième, qui ne contrôlait que 11,4 % du secteur. Huawei est troisième avec 9,8 %, tandis que Samsung et Fitbit sont les suivants dans le classement.

La société de suivi d’activité désormais détenue par Google est tombée à 2,9 % de part après que ses expéditions ont chuté de 18,8 %, passant de 15,9 millions d’unités. Fitbit n’a donc vendu que 12,9 millions d’unités en 2020.

Sans surprise, l’appareil qui a dominé le marché est l’Apple Watch.

« Apple a mené le marché une fois de plus avec une part de 36,2 % des expéditions du 4T20. Ses expéditions de Watch ont augmenté de 45,6 % grâce à l’attrait de trois modèles à des prix différents (Series 6, Watch SE, Series 3). Les livraisons d’appareils audio ont également augmenté au cours du trimestre, bien que la croissance en glissement annuel ait ralenti à 22 %, contre 28 % et 29 % au cours des deux précédents trimestres. Le ralentissement de la croissance reflète l’énorme quantité d’adoption que le marché a connu au cours des derniers trimestres », indique IDC.

Dans l’ensemble, le marché des wearables a affiché une croissance de 28,4 % pour atteindre 444,7 millions d’unités, et IDC indique que cela résulte également du fait que les gens investissent davantage dans l’électronique en raison d’un revenu disponible plus élevé.

L’Apple Watch domine les ventes

« Toutefois, la croissance n’a pas été uniforme sur l’ensemble du marché des wearables, car certaines entreprises et certains produits ont été affectés par la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Plus particulièrement, les bracelets ont baissé de 17,8 % au cours du trimestre et ne représentaient que 11,5 % de tous les wearables livrés. Les appareils audio ont constitué la plus grande catégorie d’appareils avec 64,2 % des expéditions, suivis des montres avec 24,1 % », note IDC.

L’entreprise indienne boat est le nom surprenant dans le palmarès, puisqu’elle a atteint une part de 3,5 % avec 5,4 millions d’appareils vendus tout au long de l’année 2020.