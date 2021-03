Ring dévoile son nouveau système de sécurité intelligent, ainsi qu’une sirène extérieure

Les systèmes d’alarme connectés remettent en question les systèmes de sécurité traditionnels, qui nécessitent généralement une installation professionnelle et d’onéreux abonnements. Ces alarmes à monter soi-même fonctionnent de la même manière que la meilleure caméra de sécurité de maison, en déclenchant une alarme et en vous alertant lorsque des détecteurs de mouvement ou de porte ou fenêtre ouverte ont été activés, mais elles sont plus faciles à installer et moins chères.

Ring, qui est surtout connu pour ses sonnettes connectées, espère faire des alarmes intelligentes une alternative encore plus attrayante aux systèmes d’alarme traditionnels. En effet, Ring ajoute de nouveaux accessoires à sa famille de dispositifs de sécurité intelligents pour la maison. La société a dévoilé deux nouveaux produits : la Ring Alarm Outdoor Siren et le Ring Alarm (2e génération).

Le Ring Alarm (2e génération), dont le clavier est désormais doté de boutons à une touche permettant aux propriétaires de déclencher l’alarme ou d’avertir des contacts prédéfinis en cas d’urgence s’ils ont souscrit à Ring Protect Plus, sera mise en vente le 28 avril et coûtera 249 euros.

Comme le Ring Alarm originale le dernier système de sécurité intelligent de Ring est un kit de 5 pièces qui comprend une station de base, un capteur de fenêtre/porte, un détecteur de mouvement et un prolongateur de portée, ainsi que le nouveau clavier. Selon Ring, les capteurs ont été revus afin d’être plus compacts et plus faciles à installer.

Le clavier comporte également des boutons dédiés à l’activation des modes armé, désarmé et absent de l’alarme, qui activent ou désactivent les capteurs.

Ring Alarm Outdoor Siren

Ring lance également une sirène extérieure, qui fonctionne à la fois avec la Ring Alarm originale de seconde génération, et se place à l’extérieur de votre propriété pour fournir une sirène extérieure qui se déclenchera si l’alarme se déclenche — à plus de 100 dB. La sirène d’alarme extérieure Ring sera disponible le 31 mars et coûtera 79 euros.

En plus d’être capable de déclencher une alerte sonore, la sirène d’extérieur a également des LED intégrées, qui clignotent en rouge lorsque le Ring Alarm est activé, soulignant pour vous et vos voisins qu’il peut y avoir une violation de la sécurité dans votre maison. La sirène fait également office de lampe de sécurité et s’allume la nuit.

La sirène extérieure optionnelle du Ring Alarm permet non seulement d’alerter toute personne à l’extérieur de la maison en cas de potentielle effraction, mais aussi d’indiquer clairement que la propriété est équipée d’une alarme, ce qui peut dissuader tout potentiel intrus.