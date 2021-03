Le smartphone pliable Mi MIX de Xiaomi apparaît sur de nouvelles images

Les fabricants de smartphones chinois comme Xiaomi, OPPO et Vivo ont traditionnellement été assez aventureux lorsqu’il s’agissait de fonctionnalités non conventionnelles et nouvelles, mais ils semblent tous adopter une approche « wait and see » lorsqu’il s’agit de smartphones pliables et enroulables. Ces entreprises ont à un moment ou à un autre montré leurs concepts et prototypes pour ces nouveaux facteurs de forme, mais aucune n’a suivi Samsung, hormis Huawei et Royole. Cependant, Xiaomi pourrait avoir l’intention de changer cela et son prototype de smartphone pliable vient d’être repéré dans la nature une fois de plus.

En janvier dernier, nous avons vu des images de présumés prototypes du premier smartphone pliable de Xiaomi, qui devrait être lancé sur le marché comme le Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max. Maintenant, nous avons un nouveau cliché qui laisse davantage entrevoir l’arrière dudit smartphone.

Grâce à des images obtenues par GSMArena, le futur smartphone pliable de Xiaomi semble presque certain d’adopter un design pliable vers l’intérieur, corroborant les suggestions précédentes selon lesquelles l’appareil ressemblerait au Galaxy Z Fold 2 et au Huawei Mate X2.

Ces photos font également allusion à une configuration à trois caméras, alignées horizontalement, comme le bloc caméra que l’on retrouve à l’arrière du Galaxy S21, bien qu’il soit probable qu’elles représentent des emplacements dans un design très précoce.

Bien sûr, nous ne savons pas avec certitude que les images divulguées concernent le Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max, mais un logo Mix visible à l’arrière du smartphone suggère bien qu’il marquera la première entrée de Xiaomi dans la série Mi Mix depuis le Mi Mix 3 en 2019.

Un pli audacieux

Étant donné que ces photos confirment presque entièrement que le prochain Xiaomi Mi Mix adoptera un design de charnière pliable vers l’intérieur, elles ont en fait aggravé les craintes concernant la taille de son pli.

La mesure la plus importante pour juger les smartphones pliables est peut-être l’évidence du pli, c’est-à-dire le point où le pli de l’appareil apparaît sur l’écran. Les premiers smartphones pliables, par exemple, étaient gênés par des plis trop grands qui interrompaient leurs écrans respectifs. À en juger par ces images et les smartphones pliables que nous avons vus précédemment, le futur smartphone pliable de Xiaomi pourrait souffrir d’un énorme pli qui semble susceptible d’affecter l’harmonie de ses doubles écrans.

Sur Twitter, Ross Young, fondateur de Display Supply Chain Consultants, a récemment déclaré que China Star fournira les panneaux du Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max plutôt que Samsung Display. Cela pourrait suggérer que le prochain Xiaomi pliable — bien qu’il emprunte des idées de conception au Galaxy Z Fold 2 — pourrait ne pas bénéficier de la même expertise que le géant sud-coréen a pu avoir.