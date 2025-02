Ring Outdoor Cam Plus : la sécurité extérieure en 2K avec Wi-Fi amélioré !

Ring lance la Outdoor Cam Plus, une caméra de sécurité haut de gamme offrant la meilleure qualité d’image jamais proposée par Ring.

Avec une résolution 2K et un large champ de vision, elle est idéale pour protéger votre domicile. La Outdoor Cam Plus sera disponible à partir du 26 mars au prix de 100 euros.

Contrairement aux Ring Stick Up Cam Pro et Spotlight Cam Plus, qui offrent une résolution de 1080p, la Outdoor Cam Plus capture des images nettes en 2K. Il s’agit de la résolution la plus élevée jamais proposée par Ring pour ce type de caméra. La technologie Low-Light Sight garantit une vision claire et colorée, même la nuit.

La Outdoor Cam Plus est résistante aux intempéries et peut être montée au mur ou au plafond. Elle est disponible en version batterie ou secteur, et compatible avec le panneau solaire Ring pour une autonomie prolongée.

En résumé voici les principales caractéristiques :

Résolution vidéo 2K

Alertes en temps réel en cas de mouvement

Diffusion en direct

Communication bidirectionnelle

Wi-Fi double bande

Installation facile avec support mural ou au plafond

Résistance aux intempéries

Champ de vision élargi

Technologie Low-Light Sight pour une vision claire dans l’obscurité

Alimentation par batterie, panneau solaire ou secteur (port USB-C)

Ring Outdoor Cam Plus, fonctionnalités avancées avec abonnement

Les membres Ring Home Premium bénéficient de l’enregistrement 24 h/24 et 7j/7 et de la recherche vidéo intelligente, qui permet de retrouver rapidement des clips vidéo grâce à l’IA. L’abonnement Premium coûte 19,99 euros par mois ou 199,99 euros par an. Les abonnements Basic et Standard, plus abordables, offrent un historique vidéo étendu, des alertes de personnes et de colis, et des aperçus vidéo.

Les précommandes de la Ring Outdoor Cam Plus sont ouvertes avant sa sortie le 26 mars. Cette caméra est un ajout intéressant au catalogue Ring, notamment grâce à sa résolution 2K.

La Ring Outdoor Cam Plus est une mise à niveau significative par rapport aux caméras de sécurité extérieures précédentes de Ring. Avec sa résolution 2K, ses performances améliorées en basse lumière et sa connectivité Wi-Fi double bande, elle offre une solution de sécurité plus complète pour les utilisateurs.