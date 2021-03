OPPO annonce son nouveau fleuron, le Find X3 Pro, au prix de 1 150 €

Si vous êtes super excité d’entendre parler du nouveau smartphone super-premium de OPPO, vous allez heureux d’apprendre que la société vient de l’annoncer. Après une longue série de fuites et de teasers, OPPO a annoncé son flagship pour le début de l’année 2021, la série Find X3.

Le Find X3 Pro est un élégant et puissant smartphone avec un design inhabituel pour son bloc de caméra, et quelques caractéristiques uniques prêtes à vous attirer. C’est également un appareil important pour OPPO, qui a récemment dépassé Huawei sur le marché chinois des smartphones et qui cherchera à tirer parti des difficultés de son rival cette année.

Comme vous pouvez le voir, l’élément visuel le plus frappant du Find X3 Pro est le bloc de la caméra, qui est soulevée de façon transparente à partir du même morceau de verre que le reste du smartphone. Le bloc de capteurs photo lui-même n’est pas moins inhabituel avec quatre capteurs photo. Il y a un capteur photo principal et un capteur ultra-large qui utilisent tous deux des capteurs Sony IMX766 de 50 mégapixels et 1/1,56 pouce, ce qui signifie que la qualité d’image devrait être comparable dans les deux cas.

Il y a également une lentille microscope de 3 mégapixels, qui ne doit pas être confondue avec les caméras macro que l’on trouve dans certains smartphones aujourd’hui. OPPO revendique un grossissement jusqu’à 60x, et c’est davantage un microscope qu’un objectif macro. Il faudra évidemment le tester sous tous les angles pour voir l’intérêt d’un tel objectif.

Une omission notable est un zoom périscopique, même si OPPO a fait plus que quiconque pour populariser cette technologie. Il y a bien un téléobjectif, mais c’est juste un capteur de 13 mégapixels avec un zoom optique 2x par rapport à la caméra principale. Cela signifie que le Find X3 Pro n’aura pas une aussi grande portée de zoom que son prédécesseur équipé d’un téléobjectif 5x.

Il y a également une caméra frontale de 32 mégapixels.

L’écran, un autre élément clé

L’écran du Find X3 Pro est une autre caractéristique clé ; c’est un panneau OLED LTPO de 6,7 pouces d’une résolution de 3 216 x 1 440 pixels, avec une luminosité maximale de 1 300 nits et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Il s’agit d’une dalle 10 bits, et la société a intégré la gestion des couleurs full-path dans ColorOS ; cela signifie que les photos et les vidéos capturées avec les caméras peuvent être affichées avec plus d’un milliard de couleurs, par opposition aux 16,7 millions de couleurs des écrans de smartphones conventionnels.

Sous le capot, le Find X3 Pro possède de composants que l’on peut attendre d’un flagship en 2021 : un processeur Snapdragon 888, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La batterie d’une capacité de 4 500 mAh est compatible avec la charge rapide de 65 W, et OPPO a enfin adopté la charge sans fil sur un flagship avec un système de 30W qui peut charger complètement le smartphone en 80 minutes.

Le OPPO Find X3 Pro 5G sera disponible le 30 mars au prix public de 1 149,90 euros dans les finitions Bleu et Noir Brillant. Il convient de noter que pour toute précommande d’un OPPO Find X3 Pro entre le 18 et le 29 mars 2021 inclus, recevez un pack comprenant :

Une montre connectée OPPO Watch de 46 mm au prix de 329,99 euros

Un chargeur à induction VOOCAir 45 W de 79,99 euros

Une coque de protection Kevlar d’une valeur de 39,99 euros

Des modèles plus abordables : le Find X3 Lite et le Find X3 Neo

Outre le modèle Pro, la gamme Find X3 contient les OPPO Find X3 Neo et OPPO Find X3 Lite. Le Find X3 Neo possède un écran OLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 2 400 x 1 080 pixels. Comme le Pro, il est certifié HDR10+. À l’arrière, il est équipé du même capteur photo principal de 50 mégapixels que le Pro, ainsi que du même téléobjectif de 13 mégapixels, mais d’un capteur photo ultra-large de 16 mégapixels, sans lentille microscope. Il dispose également de la même caméra frontale de 32 mégapixels.

Le Find X3 Neo utilise le processeur Snapdragon 865 — c’est la puce haut de gamme de 2020, qui a été remplacée par le 888 utilisée dans des smartphones comme le modèle Pro, mais qui a encore beaucoup de puissance. Il est associé à 12 Go de RAM et à un espace de stockage de 256 Go. La batterie a une capacité de 4 500 mAh, comme le « Pro », et il partage également la même charge filaire de 65 W. Mais, il n’y a pas d’option sans fil.

Find X3 Lite

Enfin, nous arrivons au Find X3 Lite, qui a un écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz — en raison de sa plus petite taille, sa densité de pixels dépasse en fait celle du Find X3 Neo. Aucun des capteurs photo arrière des modèles Neo et Pro n’est présent. Au lieu de cela, il y a un capteur photo principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur photo macro de 2 mégapixels et un capteur photo à détection de profondeur de 2 mégapixels, bien que le Lite ait la même caméra frontale de 32 mégapixels que ses grands frères.

Le chipset utilisé est le Snapdragon 765G de milieu de gamme qui, curieusement, a également été utilisé dans le Find X2 Lite. Il va de soi qu’il aura le même niveau de puissance de traitement, et il dispose également de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Le Find X3 Lite est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 300 mAh.

Le Find X3 Neo 5G sera disponible le 30 mars au prix de 799,90 euros en Noir Stellaire et Argent Lunaire Galactique, tandis que le Find X3 Lite 5G également disponible le 30 mars sera vendu au prix de 449,90 euros en Noir Étoilé et Bleu Astral.