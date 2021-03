Microsoft ne prend plus en charge Edge Legacy

Microsoft a introduit Edge basé sur Chromium en janvier 2020 pour remplacer son ancien navigateur Edge basé sur le moteur de navigation EdgeHTML. Plus tard, en août de l’année dernière, le géant de Redmond a annoncé son intention d’interrompre la prise en charge de l’ancien Edge, alias Edge Legacy, à partir du 9 mars 2021. Ce jour est maintenant passé et Microsoft a débranché le navigateur.

À l’avenir, les utilisateurs de Edge Legacy ne recevront plus les mises à jour de sécurité importantes de Microsoft. Si vous êtes déjà passé à un autre navigateur, vous pouvez ignorer cette information. Microsoft supprimera le navigateur Edge Legacy de votre système par le biais d’une mise à jour Windows en avril. Pour éviter que votre machine ne soit exposée à des risques de sécurité, il est préférable de ne plus utiliser l’ancien navigateur Edge.

Si vous utilisez Windows 10, vous avez probablement vu Microsoft vous pousser à plusieurs reprises à installer Edge Chromium. Au cas où vous les auriez toutes manquées, vous pouvez télécharger le nouveau navigateur Edge sur le site Web de Microsoft.

Edge Legacy portait à l’origine le nom de code « Spartan » et était inclus dans Windows 10 en tant que navigateur Web par défaut du système d’exploitation avant d’être officiellement nommé Edge. Aujourd’hui Edge a été repris par Microsoft lors du passage à Chromium, et qui a été en version bêta tout au long de l’année 2019 avant d’être officiellement lancé en janvier 2020. Cela signifie que Edge (Edge Legacy) a survécu un peu plus d’un an aux côtés de son remplaçant.

Si Edge (Chromium) est sans doute meilleur que le désormais obsolète Edge Legacy, la disparition de l’ancien navigateur Edge réduit également la concurrence dans le secteur des moteurs de rendu. Cependant, la décision de Microsoft d’adopter le moteur Chromium a entraîné une adoption plus large du navigateur Edge par les utilisateurs.

La dépendance à Chromium

Depuis la transformation de Chromium, l’équipe de développement de Edge s’est employée à mettre en œuvre des fonctionnalités destinées aux utilisateurs, notamment les onglets dormants, les collections, les onglets verticaux, le mode enfant, etc. La société a également ramené des fonctionnalités de Edge Legacy, comme l’outil pratique de capture Web.

Maintenant que Edge Legacy est officiellement mort, pouvons-nous cesser d’appeler le nouveau Edge, « Edge Chromium » ?