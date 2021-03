Microsoft conclut l’acquisition de Bethesda et promet des exclusivités sur Xbox et PC

Selon Microsoft, les consoles Xbox, les PC et le Xbox Game Pass seront les meilleurs endroits pour découvrir les nouveaux jeux de Bethesda. Ce sera également le seul endroit où les joueurs pourront profiter des nouveaux titres exclusifs de Bethesda à l’avenir.

Bien que Microsoft ait annoncé l’année dernière qu’il allait acquérir ZeniMax Media, la société mère de Bethesda Softworks, l’acquisition a finalement été réalisée pour 7,5 milliards de dollars. La finalisation intervient juste un jour après que Microsoft a obtenu l’approbation réglementaire de l’UE pour l’acquisition, et elle va maintenant renforcer les studios de jeux Xbox de la société, qui en compte 23 au total. Elle a donné lieu à un long débat, souvent prolongé, sur une question clé que les joueurs meurent d’envie de connaître : les jeux de Bethesda seront-ils exclusifs aux Xbox Series X, Séries S et PC ?

Dans un article sur Xbox Wire, le directeur de Xbox, Phil Spencer, n’a pas complètement exclu que les jeux de Bethesda ne sortent pas sur la PS5 de Sony à l’avenir, mais il a souligné que « les joueurs doivent savoir que les consoles Xbox, PC et Game Pass seront le meilleur endroit pour découvrir les nouveaux jeux de Bethesda, y compris certains nouveaux titres à l’avenir qui seront exclusifs aux joueurs Xbox et PC ».

Spencer précise également que Microsoft continuera à laisser Bethesda développer les jeux qu’elle a toujours fabriqués, ce qui peut souvent être une source d’inquiétude pour les fans lorsqu’une grande prise de contrôle comme celle-ci se produit.

« Comme nous l’avons déjà dit, il est essentiel que Bethesda continue à développer les jeux comme elle l’a toujours fait. Nous sommes impatients de donner aux équipes créatives de Bethesda les moyens d’atteindre encore plus de joueurs dans le monde entier, en contribuant à faire des futurs titres de Bethesda les jeux les plus importants et les plus populaires de leur histoire », a déclaré Spencer. « Xbox et Bethesda partagent depuis longtemps une vision commune de l’avenir du jeu. Tant en tant que fans qu’en tant que créateurs, Bethesda comprend le potentiel du Xbox Game Pass ».

Spencer a également révélé que d’autres jeux de Bethesda sont en route vers le service d’abonnement Xbox Game Pass de Microsoft, rejoignant ainsi des jeux comme Doom Eternal, The Elder Scrolls Online et Rage 2. Il est probable que tous les futurs jeux de Bethesda seront disponibles dès le premier jour sur le Xbox Game Pass, tout comme les titres Xbox Game Studios de Microsoft.

Quid de la PS5 ?

Alors que la PS5 est toujours prévue de recevoir Deathloop et Ghostwire : Tokyo, on ne sait toujours pas si des jeux comme Starfield ou The Elder Scrolls 6 seront disponibles sur PS5. Cette annonce, bien qu’elle ne soit pas encore une réponse définitive, semble suggérer que Microsoft est prête à utiliser son acquisition pour attirer davantage de personnes sur la Xbox, et plus particulièrement sur le Xbox Game Pass, en rendant plus de titres exclusifs.

Nous devrons donc attendre de voir, mais Microsoft a l’intention d’organiser très bientôt une présentation sur l’acquisition de Bethesda et ses projets.

Bethesda sera désormais gérée comme une entreprise distincte chez Microsoft, avec sa direction actuelle. C’est la même approche que Microsoft a utilisée pour ses récentes grandes acquisitions, notamment Mojang, LinkedIn et GitHub.