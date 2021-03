Les teasers révèlent d’impressionnantes améliorations apportées à la caméra du OnePlus 9 Pro

OnePlus a fait de grandes déclarations sur les caméras de la gamme de smartphones OnePlus 9. Dans un développement ultérieur, il a détaillé les autres caractéristiques qui figureront sur le nouveau vaisseau amiral, au-delà du partenariat avec Hasselblad.

La série de OnePlus 9 sera lancée le 23 mars dans le monde entier, y compris en France. Cette fois-ci, le grand sujet de discussion sera les caméras des smartphones, qui sont historiquement le talon d’Achille de la société. Si Hasselblad s’est chargée du traitement et du réglage, les smartphones apporteront également des innovations significatives sur le plan matériel — du moins sur le OnePlus 9 Pro. La société n’a pas mentionné si ces mises à jour seront présentes sur tous les smartphones, mais nous nous attendons à ce qu’elles le soient sur le modèle haut de gamme de la famille.

Dans une publication sur Weibo, OnePlus a déclaré que le coût de développement du capteur d’image IMX789 de Sony s’élevait à 150 millions de dollars, ce qui en fait l’investissement le plus élevé de l’histoire de la société. Bien que la taille et la résolution du capteur n’aient pas été mentionnées, la firme a révélé qu’il s’agira d’un grand capteur avec un ratio 16:11, permettant une plus grande couverture du capteur pour les photos (4:3) et les vidéos (16:9). La capture d’images RAW de 12 bits permettra au capteur d’identifier 6,87 milliards de couleurs individuelles, soit 64 fois la norme de la plupart des smartphones.

Empruntant une caractéristique de ses caméras haut de gamme, le nouveau DOL-HDR (Digital Overlap-High Dynamic Range) de Sony fera également l’affaire. Contrairement au tournage HDR classique où plusieurs images sont tournées l’une après l’autre, il capturera les images simultanément puis les empilera, réduisant ainsi les artefacts qui peuvent être causés par les mouvements de la scène. Le capteur sera également capable d’enregistrer en 4K à une impressionnante vitesse de 120 images/seconde, ainsi que des vidéos 8 K. Parmi les autres caractéristiques, citons la double ISO native et la technologie de mise au point omnidirectionnelle full-pixel.

Ce n’est pas seulement le capteur photo principal qui a été amélioré, car le OnePlus 9 Pro apportera également un objectif à forme libre innovant qui permet des prises de vue plus larges avec l’objectif ultra-large sans distorsion. L’approche consiste à placer deux prismes côte à côte pour courber la lumière de 90 degrés avant d’arriver sur les capteurs d’images. Les deux images sont ensuite assemblées pour créer une image panoramique avec un champ de vision de 140 degrés (la plupart des objectifs ultra-larges se situent à 120 degrés) avec une distorsion d’environ 1 % seulement, contre 20 % habituellement.

Lancement le 23 mars

La caméra frontale va également se vanter de nouvelles fonctionnalités, avec une nouvelle pile d’objectifs permettant une mise au point automatique plus rapide qui ne prendrait que 1 ms. La distance minimale de mise au point est également beaucoup plus faible à 6 pouces.

Il n’est pas fait mention de la fonction du « quatrième objectif », mais on peut penser qu’il s’agira d’un téléobjectif court avec un zoom optique 3x. OnePlus a déjà confirmé que la science des couleurs emblématique de Hasselblad sera présente sur tous les smartphones, créant ainsi un look plus naturel et plus cohérent.

Dans la perspective du lancement du OnePlus 9, nous devrions entendre parler beaucoup plus des smartphones dans les prochains jours par les canaux officiels.