Twitter travaille sur une grande refonte de TweetDeck

TweetDeck est une plateforme Twitter alternative appartenant au réseau social qui offre un certain nombre de fonctionnalités différentes, telles que l’accès à plusieurs timelines dans les colonnes et la programmation des tweets. Après 10 ans sans mises à jour significatives, Twitter a confirmé qu’il travaille enfin à une « grande refonte » de TweetDeck.

La mise à jour a été confirmée par le chef de produit de Twitter, Kayvon Beykpour, dans une interview accordée à The Verge. Selon Beykpour, Twitter reconnaît que TweetDeck n’a pas eu l’attention que la plateforme aurait dû avoir, mais cela va bientôt changer.

TweetDeck, qui a été lancée en 2008 et était à l’origine indépendante avant que Twitter ne l’acquière en 2011, vous permet de gérer vos comptes Twitter en un seul endroit, avec des lignes verticales faciles à parcourir et de nombreux contrôles granulaires qui vous permettent de mettre en page et d’organiser vos listes et flux Twitter.

Alors que l’entreprise travaille sur de nouvelles façons d’améliorer le réseau social pour les utilisateurs avancés, TweetDeck sera bientôt remanié. Le chef de produit de Twitter n’a pas donné de détails sur les changements sur lesquels l’équipe travaille pour TweetDeck, mais Beykpour a suggéré que la plateforme sera reconstruite « à partir de la base ».

Aucune date précise n’a été fixée pour la sortie du nouveau TweetDeck, si ce n’est la confirmation qu’elle sortira « dans le courant de l’année ». TweetDeck a été lancé en 2008 et était également l’un des clients Twitter tiers les plus populaires disponibles pour de multiples plateformes, y compris iOS et macOS. La plateforme a été acquise par Twitter en 2011 et n’est désormais disponible que sous forme d’application Web et macOS.

Une version payante ?

La refonte de TweetDeck fait apparemment partie des objectifs généraux de Twitter, qui consiste à améliorer ses outils et, au final, à réparer les relations avec les développeurs.

Beykpour n’a pas mentionné si TweetDeck aurait un nouveau design ou de nouvelles fonctionnalités, mais un rapport de Bloomberg a révélé le mois dernier que Twitter envisage d’adopter un modèle d’abonnement pour TweetDeck à l’avenir. Pour l’instant, l’application est gratuite et accessible à tous.