Microsoft Office se met aussi en mode sombre sur Android

Microsoft travaille à l’introduction d’un mode sombre dans les applications Office sur toutes les plateformes, et la prochaine dans la file d’attente semble n’être autre que la version Android.

L’ingénieur Alessandro Paluzzi a réussi à activer une version précoce du thème sombre dans les applications Office de Microsoft pour Android, confirmant ainsi que cette fonctionnalité pourrait apparaître assez tôt.

Word, PowerPoint et Excel pour Android sont tous censés obtenir ce mode sombre, et bien que les captures d’écran montrent que le champ texte utilise toujours le thème clair standard, il y a une chance que Microsoft déploie un traitement sombre complet d’ici à ce que le canal de production l’obtienne. En effet, Paluzzi note que bien que ses captures d’écran montrent un document Word vierge comme étant blanc, cela pourrait changer avant une sortie officielle.

« Actuellement, le fond du document est blanc, mais ils pourraient décider de le rendre noir avant la publication officielle », a déclaré Paluzzi.

#Microsoft is working on the dark theme for the Office suite on #Android 👀

ℹ️ Here are some screenshots of what Microsoft Word will look like, but it will also look the same for PowerPoint and Excel. pic.twitter.com/omuVIqkmub

—Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 8, 2021