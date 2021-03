Sony annonce 6 jeux PlayStation VR, dont Doom 3 pour VR

Six nouveaux jeux sont à venir pour le casque de réalité virtuelle PlayStation VR (PSVR), dont une version VR de Doom 3. Ces annonces arrivent justes après que Sony a réaffirmé son engagement en matière de réalité virtuelle en présentant ses plans pour un nouveau casque.

Les nouveaux titres sortiront sur le casque VR actuel de Sony, qui fonctionne avec la PS5 et la PS4. La société travaille actuellement sur un nouveau modèle de son casque pour sa console PlayStation 5. Il sera livré avec une nouvelle manette incluant les fonctions DualSense, un seul cordon au lieu de la boîte à câble d’origine et un écran à plus haute résolution, parmi d’autres améliorations. Mais Sony n’a pas dévoilé le casque ni offert beaucoup de détails sur ce dernier, et il est dit que l’appareil n’arrivera pas en 2021.

Les nouvelles annonces sont intitulées Doom 3 VR Edition. Le jeu est un portage du jeu de tir original de 2004, retravaillé pour fonctionner en VR. Le package comprend les deux extensions du jeu et des visuels améliorés. Il sera lancé le 29 mars et c’est le seul des nouveaux titres VR annoncés par Sony à recevoir une date de sortie ferme. Une courte bande-annonce offre un aperçu du gameplay et des graphiques mis à jour.

Parmi les autres nouveaux jeux, citons Song in the Smoke, un jeu de survie développé par les développeurs du jeu de tir spatial Galak-Z, et Fracked, un jeu de tir exclusif à la PlayStation qui met en scène le ski. Les deux jeux seront lancés en 2021, et Fracked devrait être lancé en été.

Un réel engagement dans la VR

Sony a également fourni quelques mises à jour sur certains jeux VR connus. le très attendu After the Fall a reçu une nouvelle bande-annonce cinématographique et une fenêtre de lancement pour l’été 2021. After the Fall a été annoncé il y a quelques années, et son lancement était prévu pour 2020, à la fois pour le PSVR et en VR sur PC. Il a été retardé en partie à cause de la pandémie de coronavirus, reprogrammée pour le début de l’année 2021 — une fenêtre de sortie que Sony réitère ici.

Le PlayStation VR sera également compatible avec I Expect You To Die 2, la suite du titre à succès « escape room », initialement annoncé pour Steam en janvier. Le jeu promet les mêmes énigmes riches et interactives sur le thème de l’espionnage que I Expect You To Die, qui s’est révélé être l’un des jeux VR les plus populaires depuis son lancement en 2016. Selon toute vraisemblance, ce MMO fantastique qui a été financé par Kickstarter sera également disponible sur PSVR en 2021.

Les nouvelles annonces réitèrent l’engagement de Sony envers la réalité virtuelle, bien qu’elle ait largement ignoré le casque lors de son récent événement State of Play. Le casque PSVR a récemment franchi une nouvelle étape de vente, avec cinq millions d’unités expédiées au cours de sa durée de vie.