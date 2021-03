Microsoft annonce une mise à jour majeure pour OneDrive

Microsoft a récemment publié la mise à jour de sa feuille de route OneDrive, détaillant toutes les nouvelles fonctionnalités et capacités qu’elle a ajoutées au service de stockage dans le cloud en février 2021. Et cette fois-ci, le Web et la version iOS ne sont pas mis à l’écart.

La première nouveauté mise en avant par la société est que l’interface Web se met en mode sombre parce que, vous savez, les modes sombres sont la nouvelle chose cool et tout le monde les utilise.

Microsoft explique qu’il y a une bonne raison pour qu’un thème sombre soit maintenant disponible dans OneDrive sur le Web : « L’équipe OneDrive se concentre toujours sur des principes de conception inclusifs pour offrir à des millions de nos utilisateurs davantage de choix et une plus grande flexibilité. Dans cet effort, nous déployons le mode sombre pour la version Web de OneDrive, tant pour les comptes commerciaux que personnels. En plus de son attrait esthétique, le mode sombre réduit également la fatigue oculaire et améliore l’autonomie de vos appareils ».

Ensuite, Microsoft améliore les capacités de visualisation des PDF sur les iPhone, en expliquant que les utilisateurs peuvent désormais ajouter et supprimer des signets pour savoir exactement où ils se sont arrêtés lorsqu’ils ferment l’application. Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur l’icône de signet disponible dans le coin supérieur droit du document, puis de sélectionner l’option « Signet ». La feuille de route de Microsoft 365 indique que la société prévoit d’apporter cette fonctionnalité à la version Android de l’application dans le courant du mois, bien que ces délais soient toujours susceptibles de changer.

Les fichiers DWG d’AutoDesk reçoivent également l’historique des versions dans OneDrive Sync, car pour une raison quelconque, cette fonctionnalité était absente du client en raison de ce que Microsoft décrit comme un « problème connu ».

Un rapport de l’activité par e-mail détaillé

Et enfin, ceux qui comptent sur le partage d’e-mails pour obtenir un rapport de l’activité reçoivent maintenant un résumé de tout, ainsi que d’autres informations, telles qu’une estimation du temps nécessaire pour lire le document en entier.

« Lorsque les utilisateurs partagent des fichiers Word, l’e-mail de partage comprendra désormais de nouvelles informations comme une estimation du temps de lecture ainsi que les points clés du document. Cela aidera les destinataires à décider comment s’engager avec le document partagé. Notez que les fichiers qui ont été identifiés comme sensibles par DLP n’incluront pas ces informations », explique Microsoft.

Les nouvelles améliorations seront mises en place ce mois-ci pour les utilisateurs de OneDrive sur les plateformes mentionnées.