Chrome OS s’enrichit de nouvelles fonctionnalités pour son 10e anniversaire

Google organise une fête d’anniversaire pour le système d’exploitation qui équipe les Chromebooks, et alors que Chrome OS entre dans sa phase à deux chiffres, Google lui offre quelques cadeaux pour commémorer l’événement.

Voici quelques nouvelles fonctionnalités de Chrome OS, à l’occasion de ses 10 ans d’existence.

Gardez à l’esprit que Google déploie sans cesse de nouvelles fonctionnalités pour Chrome OS, et que certaines d’entre elles sont en cours de développement depuis un certain temps. Vous les avez peut-être même vues dans les récentes versions des canaux Canary, Dev ou Beta. Mais maintenant, elles sont mises à la disposition des utilisateurs avec la sortie de Chrome OS 89.

Le plus grand ajout est une nouvelle fonction Phone Hub qui permet de connecter un smartphone Android à un Chromebook. Elle permet aux utilisateurs de Chrome OS de répondre à des SMS, de vérifier l’autonomie de la batterie d’un smartphone, d’activer son hotspot Wi-Fi et de localiser facilement un appareil.

Le Phone Hub est intégré à un widget de la barre des tâches qui s’étend même pour vous montrer les onglets Chrome récents que vous avez consultés sur votre smartphone. Il semble que ce sera une fonction très utile pour les propriétaires d’Android et de Chromebook.

Le plein de nouveautés

Outre cette fonctionnalité, Google active également sa fonction Wi-Fi Sync sur un plus grand nombre d’appareils, ce qui vous permet de vous connecter à des réseaux Wi-Fi que vous avez déjà configurés et utilisés sur votre smartphone Android et d’autres appareils Chrome OS.

Un autre ajout important à Chrome OS est le partage de proximité entre un Chromebook et d’autres appareils Android et Chrome OS. Tout comme AirDrop, Nearby Share permettra aux gens d’envoyer et de recevoir des fichiers entre appareils. Selon Google, cette fonctionnalité sera intégrée à Chrome OS dans les mois à venir, ce qui permettra enfin à son système d’exploitation pour ordinateur portable de disposer d’un concurrent à part entière pour AirDrop.