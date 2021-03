WhatsApp veut enfin rendre ses messages éphémère utiles

WhatsApp a déjà mis en place des messages éphémères au début de l’année, mais en raison de sa conception, cette fonction ne supprime automatiquement la conversation que tous les 7 jours. En d’autres termes, vous envoyez un message aujourd’hui dans une conversation où la fonction éphémère est activée et WhatsApp devrait la supprimer à cette date la semaine prochaine.

Le pire, c’est que vous ne pouvez même pas modifier ce paramètre, donc que vous le vouliez ou non, WhatsApp conserve le paramètre de 7 jours par défaut.

Mais selon un rapport de WABetaInfo, WhatsApp travaille enfin à résoudre ce problème en ce moment même, car la société souhaite également activer un paramètre de 24 heures. Cela signifie que WhatsApp supprimerait désormais les messages un jour seulement après l’heure d’envoi, bien qu’il ne soit pas encore clair si la société souhaite donner aux utilisateurs la possibilité de choisir entre 7 jours et 24 heures.

WhatsApp is testing the ability to set messages to disappear after 24 hours.

—WABetaInfo (@WABetaInfo) March 6, 2021